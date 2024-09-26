【持續更新】立場新聞案｜鍾沛權判囚21個月　林紹桐即時釋放 (19:40)

郭偉健不同意辯方指被告誤墮法網，強調煽動罪自1938年已是罪行，法例早已提供相關指引，指出「傳媒工作者可以發布甚麼，不可以發布甚麼」，又質疑立場新聞不是「單純的新聞工作」。

辯方呈上其中一名被告林紹桐的醫療報告，指他患病，病情自今年7月惡化，目前腎功能少於三成，擔心若林紹桐「返入去服刑」，可能會延誤治療，招致生命危險。不過，辯方補充三份醫療報告，包括一份報告由瑪麗醫院內科部主任撰寫，法官郭偉健就指「睇唔明」相關報告。

《明報》文字直播庭內外情况：

【19：34】林紹桐步出法院正門停步讓傳媒拍攝，隨後登上停泊在法院另一邊的私家車離開。林未接受傳媒訪問，有人呼喊「Patrick（林紹桐英文名）加油呀！」林雙手合十點頭。

【19：11】鍾沛權與旁聽人士揮手道別。有人說「遲啲見喇，權！」也有人著鍾保重。

【19：00】鍾沛權、林紹桐聞判後表現冷靜，林紹桐妻子聞判後流淚。法官另判立場母公司罰款5000元。

【18：59】至於林紹桐的判刑，法官以14個月為量刑起點，並因應他的健康狀況進一步減刑，讓他不用即時入獄。

【18：55】法官指，被告並非執行真正傳媒工作，而是參與當時所謂的抗爭，與政府抗衡，認為判處監禁為唯一合適刑罰。法官以監禁23個月為鍾沛權的量刑起點，同時減刑兩個月，最終判他監禁21個月。

【18：54】法官不接納辯方指，《港區國安法》的自動放棄犯罪條款適用於鍾沛權。

【18：43】法官強調，立場無疑發布很多新聞報道，但不代表不具煽動意圖，並說立場新聞不是「單純的新聞工作者」。法官指出，立場新聞曾於2020年民主派初選首日發布何桂藍專訪，而其他參選人沒有相同待遇，認為立場新聞替何桂藍助選，重申立場新聞意圖發布煽動言論。

【18：41】法官郭偉健又指，任何從事新聞工作者的人都知道，首要責任是講真話、不是講假話，也不是講半真、半假的話，認為只要盡力查證，自然有客觀基礎。

【18：39】法官不同意辯方指被告誤墮法網，強調煽動罪自1938年已是罪行。法官又說，法例早已提供相關指引，指「傳媒工作者可以發布甚麼，不可以發布甚麼」，而且重點是發布意圖。

【18：32】法官亦提到，辯方力陳鍾沛權曾把大量文章下架，亦辭任總編輯，即已離開串謀，認為《港區國安法》的自動放棄犯罪條款適用於鍾沛權，而林紹桐則只與其中一篇涉案煽動文章有關，認為兩名被告所涉及的罪行嚴重性低，法庭應從輕處理。

【18：31】法官續引述辯方求情時提及，被告只是在新聞工作期間誤墮法網，不是蓄意煽動。

【18：25】法官引述辯方求情指，本案兩名被告為新聞工作者，只是報道社會實况及公眾人物意見，是社會所需一環；辯方亦重申，新聞不是政治宣傳，並非報道單一意見，而是如實及持平地刊登多方意見，故本案量刑應與過往的煽動案有別。

【18：20】法官提及鍾沛權及林紹桐的背景。法官說，鍾沛權現年55歲，已婚，妻子因另案還押，兩人沒有子女。鍾沛權於1995年至2011年在《明報》及《經濟日報》工作，至2011年底離開《明報》，其後入職「主場新聞」及「立場新聞」。至於林紹桐，法官提到林現年36歲，曾在「主場」及「立場」工作，在鍾沛權辭任「立場」總編輯後，擔任該媒體署任總編輯。

【18：16】案件再次開庭，法官開始判刑。

【17：30】辯方完成求情，法官休庭待處理證物。

【17：18】辯方冀法庭的量刑不超過兩人已還押的日子，讓兩人即時釋放，形容屬辯方求情希望達到的唯一目的。

【17：16】辯方又說，本案跟涉及街頭政治宣傳的「快必」譚得志案，以及「羊村」繪本案不同，另重申立場亦曾因應《港區國安法》下架文章。

【17：13】辯方重申，立場絕大部分文章非煽動文章，亦無人投訴立場專門報道煽動文章，強調在時代變遷下，傳媒有責任報道相關事件。

【17：07】郭官提及，2019年中大及理大衝突事件期間，立場曾發表對比北愛爾蘭及香港情况的文章。郭官透露曾打算在判刑時考慮該文章，但因應控方並無以此為檢控基礎，最終決定不予考慮。

【16：57】辯方陳詞期間，法官表示，在沒有客觀基礎下中傷及抹黑「就唔得」。辯方回應說，《大公報》或《文匯報》批評司法或其他政治人物時，也未必提及客觀理據，甚至屬於謾罵，並重申被裁定具煽動意圖的11篇文章也不屬謾罵。

【16：55】辯方另提到，郭官在裁決理由指出，立場新聞的政治立場為本土主義，但被郭官裁定具煽動意圖的涉案文章，「冇一篇係宣傳緊政治立場」，而是陳述受訪者及博客的意見。

【16：51】鍾沛權及林紹桐分別已服刑349日及313日，辯方希望法官判刑時，考慮到今年3月實施的《維護國家安全條例》，影響國安案被告的判刑扣減；又指被告已獲保釋接近兩年，若要再次服刑，將構成很大不公、負擔及焦慮，希望法庭考慮相關情況，給予適當刑期。

【16：46】辯方進一步解釋，他們亦有邀請私家醫生撰寫報告，當中提到林紹桐所患的疾病簡稱「ANCA（抗嗜中性白血球細胞質抗體血管炎）」。辯方又提及，林紹桐的病情自今年7月惡化，目前腎功能少於三成，擔心若林紹桐「返入去服刑」，可能會延誤治療，招致生命危險。

【16：41】辯方向法庭補充涉及林紹桐醫療狀况的資料，包括三份醫療報告，其中一份報告由瑪麗醫院內科部主任撰寫，但郭官稱「睇唔明」相關報告。

【16：40】法官郭偉健步入法庭，案件比原定時間遲逾兩小時才開庭。

【16：00】案件至下午4時仍未開庭。

【15：00】案件原定今日下午2時半開庭，但至3時仍未開庭。

【14：38】英國及法國等多國領事、前公民黨立法會議員陳家洛、記協前主席岑倚蘭、前「立場」博客作者「薯伯伯」等人現身正庭旁聽。

【14：24】鍾沛權及林紹桐進入被告欄，兩人坐下後曾交談。

【14：16】律政司高級助理刑事檢控專員伍淑娟，以及高級檢控官徐倩姿抵達法庭。

【14：13】辯方資深大律師余若薇步入法庭。

【13：47】多名軍裝警員在庭外戒備，警方亦拉起橙帶，記者須在指定範圍內拍攝。

【13：24】不少「立場」前員工到庭，其中T（化名）表示，中午約12時抵達區院輪候取票入庭，希望「見吓兩個老細」。他對「一班唔係做新聞嘅人去判斷咩叫新聞專業」感到侮辱，認為新聞自由受踐踏，感到痛心，又認為立場案裁決象徵「國安凌駕一切」。

【13：18】多國領事和代表包括法國、美國和加拿大領事到庭旁聽。

【12：58】林紹桐到庭，他向在場人士雙手合十致意。

【12：30】鍾沛權抵達法院。

【12：19】曾從事媒體工作及因反修例案入獄陳小姐於今早9時許到庭輪候。陳小姐提到服刑期間認識鍾沛權的妻子陳沛敏，並目睹鍾沛權探望她，遂在出獄後跟鍾相認。陳小姐形容，鍾沛權身負案件仍堅持經常探望妻子「一定好攰」，希望藉到庭旁聽支持及鼓勵他。陳小姐又說，她從前喜愛閱讀「立場新聞」的報道，欣賞該媒體以不同角度報道事件，慨嘆「立場」停運後再也看不到同類報道。

【11：40】庭外有約50人排隊輪候旁聽籌號，包括記協前主席岑倚蘭。。她認識鍾沛權接近30年，見證對方與《蘋果日報》副社長、被控《港區國安法》下「串謀勾結外國勢力」等罪的陳沛敏結婚，另在本案審訊期間結識林紹桐。岑透露，她今早分別向兩人發信息，寫道「風雨同路，繼續撐你哋，願你哋平安。」岑倚蘭又說，鍾沛權及林紹桐被捕至今兩年多，形容司法程序「好磨人」，即使很多時候結果令人失望，她也會心存盼望，「風雨總會有消除嘅一日」。

另外，身在輪候隊伍前列、年屆七旬的旁聽人士CC（化名）稱，她擔心會有「排隊黨」到庭輪候取籌聽審，因此她今早約6時半已到庭排隊，「儘量唔好俾佢哋攞晒啲飛」，「已經有咁嘅案件發生，仲要唔想你哋啲人去聽，搵啲人去掗晒啲位」。她又提到，本案是回歸後首宗涉及新聞機構煽動的案件，故希望到庭旁聽。