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【持續更新】立場新聞案原定下午2時半判刑　至4時仍未開庭 (16:41)

已停運的「立場新聞」母公司、前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐早前被裁定串謀發布煽動刊物罪成，案件今日在區域法院判刑。今早11時許，約50人在法院輪候旁聽籌號。

《明報》文字直播庭內外情况：

【16:40】法官郭偉健步入法庭，案件比原定時間遲逾兩小時才開庭。

【16:00】案件至下午4時仍未開庭。

【15:00】案件原定今日下午2時半開庭，但至3時仍未開庭。

【14:38】英國及法國等多國領事、前公民黨立法會議員陳家洛、記協前主席岑倚蘭、前「立場」博客作者「薯伯伯」等人現身正庭旁聽。

【14:24】鍾沛權及林紹桐進入被告欄，兩人坐下後曾交談。

【14:16】律政司高級助理刑事檢控專員伍淑娟，以及高級檢控官徐倩姿抵達法庭。

【14:13】辯方資深大律師余若薇步入法庭。

【13:47】多名軍裝警員在庭外戒備，警方亦拉起橙帶，記者須在指定範圍內拍攝。

【13:24】不少「立場」前員工到庭，其中T（化名）表示，中午約12時抵達區院輪候取票入庭，希望「見吓兩個老細」。他對「一班唔係做新聞嘅人去判斷咩叫新聞專業」感到侮辱，認為新聞自由受踐踏，感到痛心，又認為立場案裁決象徵「國安凌駕一切」。

【13:18】多國領事和代表包括法國、美國和加拿大領事到庭旁聽。

【12:58】林紹桐到庭，他向在場人士雙手合十致意。

【12:30】鍾沛權抵達法院。

【12:19】曾從事媒體工作及因反修例案入獄陳小姐於今早9時許到庭輪候。陳小姐提到服刑期間認識鍾沛權的妻子陳沛敏，並目睹鍾沛權探望她，遂在出獄後跟鍾相認。陳小姐形容，鍾沛權身負案件仍堅持經常探望妻子「一定好攰」，希望藉到庭旁聽支持及鼓勵他。陳小姐又說，她從前喜愛閱讀「立場新聞」的報道，欣賞該媒體以不同角度報道事件，慨嘆「立場」停運後再也看不到同類報道。

【11:40】庭外有約50人排隊輪候旁聽籌號，包括記協前主席岑倚蘭。。她認識鍾沛權接近30年，見證對方與《蘋果日報》副社長、被控《港區國安法》下「串謀勾結外國勢力」等罪的陳沛敏結婚，另在本案審訊期間結識林紹桐。岑透露，她今早分別向兩人發信息，寫道「風雨同路，繼續撐你哋，願你哋平安。」岑倚蘭又說，鍾沛權及林紹桐被捕至今兩年多，形容司法程序「好磨人」，即使很多時候結果令人失望，她也會心存盼望，「風雨總會有消除嘅一日」。

另外，身在輪候隊伍前列、年屆七旬的旁聽人士CC（化名）稱，她擔心會有「排隊黨」到庭輪候取籌聽審，因此她今早約6時半已到庭排隊，「儘量唔好俾佢哋攞晒啲飛」，「已經有咁嘅案件發生，仲要唔想你哋啲人去聽，搵啲人去掗晒啲位」。她又提到，本案是回歸後首宗涉及新聞機構煽動的判刑案件，故希望到庭旁聽。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 立場新聞

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