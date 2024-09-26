【圖輯】中央贈港大熊貓「安安」及「可可」抵港　官員接機 (11:34)

陳國基致辭時表示，他與所有香港市民一樣雀躍、熱切期待兩隻大熊貓加入香港的大家庭，政府未來兩三個月會聯同海洋公園及社會各界，舉辦徵名比賽、繪晝比賽等不同活動，帶動喜迎大熊貓的歡樂氣氛。他亦祝願兩隻大熊貓在港健康成長，與盈盈樂樂及一對龍鳳胎一起，將更多歡樂及溫馨帶給香港市民。

陳國基指出，一對大熊貓會在海洋公園隔離檢疫30日，然後需要約一個月時間適應新居所環境，將視乎大熊貓的適應情况及聽取專家的意見後，盡早安排牠們與公眾見面。他亦提到，國慶即將來到，社會各界開展一連串慶祝活動，而在中華人民共和國成立75周年的日子迎接一對大熊貓來港，是「喜上加喜」，對香港意義重大。

專機抵達後，漁護署及海洋公園人員登機為兩隻大熊貓作初步檢查，載有大熊貓的運輸籠之後經升降台被送到地面，牠們會經陸路前往海洋公園。

兩隻大熊貓凌晨由中國大熊貓保護研究中心都江堰基地乘專車出發往四川成都雙流國際機場，牠們被放置在一個籠內，籠內放有竹葉及水果。有中心職員於路邊拉起「歡送大熊貓『安安』『可可』赴香港海洋公園」的橫幅，他們亦拿着印有兩隻大熊貓樣子的紙牌。貨機今早約9時起飛。