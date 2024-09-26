明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

【圖輯】中央贈港大熊貓「安安」及「可可」抵港　官員接機 (11:34)

中央贈港的兩隻大熊貓「安安」及「可可」今早（26日）約11時15分抵港。政務司長陳國基到機場迎接。

陳國基致辭時表示，他與所有香港市民一樣雀躍、熱切期待兩隻大熊貓加入香港的大家庭，政府未來兩三個月會聯同海洋公園及社會各界，舉辦徵名比賽、繪晝比賽等不同活動，帶動喜迎大熊貓的歡樂氣氛。他亦祝願兩隻大熊貓在港健康成長，與盈盈樂樂及一對龍鳳胎一起，將更多歡樂及溫馨帶給香港市民。  

陳國基指出，一對大熊貓會在海洋公園隔離檢疫30日，然後需要約一個月時間適應新居所環境，將視乎大熊貓的適應情况及聽取專家的意見後，盡早安排牠們與公眾見面。他亦提到，國慶即將來到，社會各界開展一連串慶祝活動，而在中華人民共和國成立75周年的日子迎接一對大熊貓來港，是「喜上加喜」，對香港意義重大。

專機抵達後，漁護署及海洋公園人員登機為兩隻大熊貓作初步檢查，載有大熊貓的運輸籠之後經升降台被送到地面，牠們會經陸路前往海洋公園。

兩隻大熊貓凌晨由中國大熊貓保護研究中心都江堰基地乘專車出發往四川成都雙流國際機場，牠們被放置在一個籠內，籠內放有竹葉及水果。有中心職員於路邊拉起「歡送大熊貓『安安』『可可』赴香港海洋公園」的橫幅，他們亦拿着印有兩隻大熊貓樣子的紙牌。貨機今早約9時起飛。

相關字詞﹕編輯推介 大熊貓 安安 可可

上 / 下一篇新聞