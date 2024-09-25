港鐵京滬臥鋪升級改用「復興號」   國慶期間加開臥鋪班次 (23:19)

在10月1及2日（周二及周三）每日會加開各一對來往西九龍站至北京西站及上海虹橋站的臥鋪列車班次，亦會全面使用復興號臥鋪列車。加班車車票，已由今天（25日）起發售。

港鐵指，高鐵（香港段）是全國首批站點使用全新的復興號卧鋪列車，升級服務之後， 京滬臥鋪列車班次的出發時間，會改至較晚的時間，方便乘客可在下班或晚飯後才啟程，更靈活安排行程時間，同時繼續發揮其「夕發朝至」的優勢。

採用復興號列車後，赴北京西班次會於19﹕26由西九龍出發，行車時間約11小時27分鐘，較以往採用和諧號遲了約1小時開出，但行車時間快1小時2分鐘。至於赴上海虹橋列車，會於20﹕05由西九龍出發，行車時間約10小時55分鐘，開出時間遲了15分鐘，行車時間與採用和諧號相若，僅快約5分鐘。

值得留意，港鐵臥鋪列車升級，票價亦明顯增加。港鐵未公布港元票價表，據人民幣公布票價，往北京西的上舖及下舖票價增逾3成半，往上海虹橋的上舖及下舖加價約7成。

復興號卧鋪列車可載約650名乘客，比現時「和諧號」動臥列車為多，並設有多項新設施。車廂内部設計採用暖木及大地色系，軟臥包間設四個有獨立充電插座的臥鋪鋪位，上鋪鋪位加設小型行李存放台，可放置手袋等隨身物品。列車亦設有一個無障礙軟臥包間，有兩個臥鋪鋪位及擺放輪椅的位置，方便無障礙出行。