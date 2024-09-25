團結香港基金慶十周年　夏寶龍發賀信冀各界團結一心拼經濟 (17:57)

智庫團結香港基金今（25日）舉行十周年慶祝酒會，中央港澳辦主任夏寶龍發賀辭，由團結香港基金主席陳智思代為讀出。夏寶龍稱，團結香港基金成立10年來形成一大批研究成果，為香港保持繁榮穩定、提升競爭力作積極貢獻。他又說，現時是中國式現代化全面推進、強國建設及民族復興的關鍵時期，而一國兩制實踐進入新階段，稱香港發展前景廣闊、風光無限，期望大家深入學習及貫切國家主席習近平給香港企業家重要回信精神，傳承愛國愛鄉的優良傳統，順應時代發展變化，準確識變、科學應變、主動求變，充分發揮智庫功能和各企業家愛國護港的優勢及傳統，堅定地支持政府及特首依法施政，並團結一心拼經濟、搞建設、謀發展。
特首李家超致辭時表示，上周於北京向夏寶龍匯報，獲肯定他及特區政府的工作和改革舉措，同時夏寶龍亦提到期望香港社會各界，特別是工商界、企業家，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興。李家超稱，夏寶龍今次於賀辭中再一次提出期盼，反映他的殷切期望，相信香港社會各界，包括工商界、企業家，都會傳承愛國愛鄉優良傳統，以實際行動為香港由治及興、為實現中華民族偉大復興作出更大貢獻。
鄭雁雄：冀智庫在服務國家及建設香港上展現新擔當新作為
中聯辦主任鄭雁雄致辭時說，香港由治及興迫切需要智庫進一步貢獻智慧及力量，期望基金趁改革東風、抓時代機遇，在服務國家、建設香港上展現新擔當新作為，包括進一步提研究能力水平，就香港如何思變、應變、求變，如何拼經濟、惠民生、強治理等重點難點，開展政策研究；亦期望基金可以促進文化交流，繼續在宣介中央政策及促進社會和諧等發積極作用，並在國際讓中國聲音傳播得更遠。他亦希望基金可培養智庫人才，引領全港智庫創新發展。
鄭雁雄亦說，香港現時處於由亂到治走向由治及興的新階段、破解深層矛盾與實現長期繁榮穩定的新階段，要堅定信心與正視困難、鞏固優勢與防範風險。他亦提到，廣東省的科技發展與政府資源並非全國最強，但由企業擔當創科主體，成功創造出華為、騰訊等創科巨頭，認為香港在此方面發展空間巨大，是智庫研究的重要領域和課題，值得基金充分關注及深入研究。