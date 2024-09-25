團結香港基金慶十周年　夏寶龍發賀信冀各界團結一心拼經濟 (17:57)

特首李家超致辭時表示，上周於北京向夏寶龍匯報，獲肯定他及特區政府的工作和改革舉措，同時夏寶龍亦提到期望香港社會各界，特別是工商界、企業家，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興。李家超稱，夏寶龍今次於賀辭中再一次提出期盼，反映他的殷切期望，相信香港社會各界，包括工商界、企業家，都會傳承愛國愛鄉優良傳統，以實際行動為香港由治及興、為實現中華民族偉大復興作出更大貢獻。

鄭雁雄：冀智庫在服務國家及建設香港上展現新擔當新作為

中聯辦主任鄭雁雄致辭時說，香港由治及興迫切需要智庫進一步貢獻智慧及力量，期望基金趁改革東風、抓時代機遇，在服務國家、建設香港上展現新擔當新作為，包括進一步提研究能力水平，就香港如何思變、應變、求變，如何拼經濟、惠民生、強治理等重點難點，開展政策研究；亦期望基金可以促進文化交流，繼續在宣介中央政策及促進社會和諧等發積極作用，並在國際讓中國聲音傳播得更遠。他亦希望基金可培養智庫人才，引領全港智庫創新發展。

鄭雁雄亦說，香港現時處於由亂到治走向由治及興的新階段、破解深層矛盾與實現長期繁榮穩定的新階段，要堅定信心與正視困難、鞏固優勢與防範風險。他亦提到，廣東省的科技發展與政府資源並非全國最強，但由企業擔當創科主體，成功創造出華為、騰訊等創科巨頭，認為香港在此方面發展空間巨大，是智庫研究的重要領域和課題，值得基金充分關注及深入研究。