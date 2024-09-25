兩男涉非法集結罪不服上訴被駁回　官指環境證據充分 (17:16)

上訴人為判刑時22歲的陳港榮及24歲葉仲德，分別判監禁和入勞教中心。法官引述上訴方理據，指當日警方拍攝現場片段，有8分鐘無拍攝集結人士，未能肯定上訴人的身分，他們並非當日唯一戴頭盔和黑衫的人，裁判官裁決時無加以分析。且若葉的確曾手持雨傘指罵警員，警方無理由沒檢取，警員亦無在書面供辭中交代拘捕情況。

上訴方續指，葉在案發地點附近上班，路面四通八達，當時警方沒有封路，葉路過現場非無可能，他戴上口罩亦不等於參與非法集結。上訴方提到葉現時已25歲，超過判處勞教中心的年紀，若法庭駁回上訴，冀判處少於3個月監禁。答辯方回應當日的拍攝不是針對特定一人，加上曾下雨，集結人士又以強光照射警方，片段未必反映全貌。

姚官認為案件「排咁耐期」才舉行上訴聆訊，情況相當不理想。姚官分析時同意呈堂片段有其限制，部分畫面因天氣模糊，證人指出集結人士堵路，明顯作出擾亂秩序的行為，令人合理地感到害怕。姚官續指，非法集結發生於眾安街，警方開始驅散時，人士向青山公路移動，與兩名上訴人被截停拘捕的時間和地點吻合。

再者，案發時未有新冠疫情，上訴人無特別理由戴口罩。即使證人觀察和紀錄有瑕疵，綜合的推論仍是二人參與非法集結。法官基於葉現時的年紀，改判他監禁4個月。