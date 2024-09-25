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大馬男來港販毒被捕 (17:13)

警方昨（24日）在落馬洲執行一項反毒品行動，拘捕一名馬來西亞籍男子，檢獲100公斤懷疑可卡因，市值大約7500萬元。被捕人目前正被扣查，稍後會被暫控一項販運危險藥物罪，明早（26日）將在粉嶺裁判法院提堂。

毒品調查科行動組署理警司湛耀光表示，警方接獲線報，昨早在落馬洲新田一個停車場內截查一名形跡可疑，並剛從私家車下車的男司機，其後於車尾廂發現5個尼龍袋，而每袋裝有20塊、各重一公斤的可卡因磚，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名33歲馬來西亞籍男子。調查顯示，被捕人持馬來西亞護照，9月以旅客身份來港，負責駕駛私家車販毒。據調查，男子於當地受到販毒集團招聘，收取約3萬元報酬在港販毒。涉案車輛是從租車公司租用，惟租用者並非被捕人。

湛耀光表示，警方成功從源頭堵截該批100公斤的懷疑可卡因流入本地市場，至於毒品來源仍在調查。現場所見，毒品包裝上印有「Lucky」字眼、狗隻等不同圖案，警方估計圖案是用作辨別毒品純度及來源地。據悉，檢獲部分毒品預料供應本地市場。

警方重申，販毒屬一個嚴重罪行，根據香港法例第134章販運危險藥物條例，如果一經定罪，最高可判終身監禁及罰款500萬元，呼籲市民及旅行切勿以身試法。

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