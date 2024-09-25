嶺大校方禁學生編委使用「嶺大編委」簡稱　需加「學生會」字眼 (15:43)

嶺南大學學生會編輯委員會在社交媒體表示，昨（24日）收到校方通知稱，由於收到大量投訴指「嶺大編委」稱呼令人誤以為編委會屬學校官方組織，要求其不再使用「嶺大編委」四字浮水印，任何出版刊物、T-shirt、紀念品等等皆不能夠出現「嶺大編委」四字，並要求改名為「嶺大學生會編委會」或能避免誤會的稱呼。該會近日於校內販賣的T-shirt及用以派發招莊單張的攤位申請亦被校方駁回。

編委會指，對不能繼續使用該簡稱深感不忿及失望，惟表示為能夠繼續為學生會會眾服務，選擇更名，現正準備重新設計浮水印、社交媒體頭像，重新印製T-shirt及紀念品印製等修改事宜。該會現屆為第57屆，稱以「嶺大編委」簡稱是約定俗成之事，而目前於社交媒體上報導所使用的「嶺大編委」浮水印亦是由2020年沿用至今，更早之前的年份則有其他設計版本，惟持續有使用「嶺大編委」四字。

嶺大編委會曾歷兩年斷正莊，會室於2022年5月被校方收回。本年5月尾，編委會於社交媒體徵稿，收集有關「5月35日」的各類文藝創作，惟其後指因受「不可抗力因素」影響取消徵稿，並刪除徵稿帖文。翻查編委會8月出版2024/25學年迎新特刊，編委會於招莊文表示「希望繼續忠於心之所向，一如李怡曾說，應忠實於現實考驗帶來的改變，繼續『我手寫我心』，以應對事實敵不過謊言、真理敵不過強權的世界。」