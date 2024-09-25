大熊貓保護研究中心歡送安安可可　楊潤雄：心情興奮激動 (15:09)

楊潤雄指，大熊貓是國寶，承傳着深厚的中華文化和生態意義，同時亦連繫內地和香港人民，加深大家血脈相連的關係，稱自己每次在香港探望大熊貓的時候，心頭都泛起滿滿的幸福感。他又說，特首李家超昨日宣布兩隻大熊貓將在明日抵港後，全城一片喜氣洋洋。

楊潤雄於活動後向傳媒表示，待兩隻大熊貓適應香港環境後，會盡快安排牠們與香港市民見面，讓港人感受中央對港的關愛，並了解更多有關大熊貓保育的工作。他又表示，四川成都隨處可見有關大熊貓的商品，期望本港各行各業在大熊貓抵港後，會利用熱度，推出更多相關產品，相信若各行業一起做，可推動市面上消費。

國家林草局港澳台辦副主任許強興致辭時就說，大熊貓是內地及香港之間的重要情感紐帶，亦帶動雙方就濕地保護管理、瀕危野生動物保護等領域更廣泛的交流合作。他又說， 安安及可可到港後，香港共擁有6隻大熊貓，稱6是幸運數字，相信6隻大熊貓將為香港帶來更多幸運及活力，亦為香港帶來繁榮發展的新祝福。