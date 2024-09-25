「劉馬車」認打人及多次非禮女子判囚8個月　心理專家判斷重犯幾率高 (15:08)

綽號「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒今年初涉非禮案到屯門裁判法院提訊，其間在羈留室與一名男子互毆，劉另於年中的動漫節踢打一名少年，以及在元朗及沙田分別非禮3名女子。劉駿軒承認兩項襲擊致造成身體傷害罪及3項非禮罪，今（25日）於屯門裁判法院共判囚8個月。辯方求情指，心理專家判斷劉重犯機會非常高，上一宗案件索取的心理報告有同樣結論，「某程度上都應驗咗」。
被告劉駿軒（28歲）涉及屯門法院施襲案、動漫節施襲案和3次非禮事件。辯方今求情稱，根據精神科和心理報告，精神科醫生不建議劉住院治療，心理學家則指劉有心理問題、重犯機會高，與其青春期心智發展有關。
辯方引述背景報告指，劉駿軒來自父母離異的破碎家庭，長大後與父親相依為命，就案件表露悔意。辯方提到，劉曾是一名YouTuber，有傳媒追訪過劉的父親，對兩父子造成困擾，故劉拒絕感化官上門家訪。辯方又呈上劉駿軒親撰求情信，劉稱心理學家對他持負面看法，他輾轉多次出入監獄，已經深刻反省和痛定思痛，日後會謹言慎行。
署理主任裁判官鄧少雄表示，心理報告顯示劉駿軒重犯機會非常高，屯門法院施襲案在法庭發生，判刑須具阻嚇性，判劉囚14日；動漫節施襲案涉及持續毆打事主，判囚兩個月；非禮女子案則判囚6個月。鄧官指，首兩宗案件涉及使用武力，刑期同期執行；非禮案屬不同類型，刑期分期執行，總刑期為8個月監禁。