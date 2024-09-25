「劉馬車」認打人及多次非禮女子判囚8個月　心理專家判斷重犯幾率高 (15:08)

綽號「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒今年初涉非禮案到屯門裁判法院提訊，其間在羈留室與一名男子互毆，劉另於年中的動漫節踢打一名少年，以及在元朗及沙田分別非禮3名女子。劉駿軒承認兩項襲擊致造成身體傷害罪及3項非禮罪，今（25日）於屯門裁判法院共判囚8個月。辯方求情指，心理專家判斷劉重犯機會非常高，上一宗案件索取的心理報告有同樣結論，「某程度上都應驗咗」。