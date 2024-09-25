明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

「茅山道士」中醫師涉殺智障女　警供稱事主身披黃氈手臂呈紫紅色 (14:57)

自稱「道士」的中醫師於2019年涉藉詞驅魔，用假陽具侵犯女徒弟的智障女兒，又推事主頭部撼牆及灌酒，事主終倒斃在西貢村屋。涉買假陽具的事主母親和中醫師分別被控非禮、謀殺及教唆非禮共三罪，今（25日）在高院續審。首名到場的警員供稱，當時受傷的事主蓋着黃氈躺於牀上，牆壁有深色刮痕及血濺。

首被告張子材（現54歲，報稱註冊中醫師）被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲）。次被告吳馬如賡（現57歲）為事主母親，被控協助和教唆張子材非禮事主。

控方傳召駐守西貢的高級警員李大志作供，他指在2019年9月2日清早接報與同僚前往龍尾村一間村屋，負責報案的事主父親開門予他，稱早上發現其女兒「暈咗」，她身體冰凍、「叫唔醒」 並沒有呼吸，李走到一樓見到事主躺在房內摺牀上。救護員其後宣告事主死亡。 

李大志庭上觀看相片確認，仰天平躺的事主身上蓋着黃氈，她的頭部微向右側，右方臉部和雙腳泛紅，右手上臂皮膚呈紫紅色。李認為事主傷痕有可疑，於是封鎖房間並通知上級。

李指出，當時屋內除了事主父親，還有事主母親吳馬如賡、吳馬如賡的師傅張子材及女徒弟張喜善（音譯）。李安排他們在同層神壇附近等待其他隊伍到場接手調查。

李引述，張子材表示他是茅山術師傅，李又向吳馬如賡問及事主病情及病歷，吳太回應稱事主有聽寫障礙，但最近沒看醫生。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞