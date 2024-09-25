「茅山道士」中醫師涉殺智障女　警供稱事主身披黃氈手臂呈紫紅色 (14:57)

首被告張子材（現54歲，報稱註冊中醫師）被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲）。次被告吳馬如賡（現57歲）為事主母親，被控協助和教唆張子材非禮事主。

控方傳召駐守西貢的高級警員李大志作供，他指在2019年9月2日清早接報與同僚前往龍尾村一間村屋，負責報案的事主父親開門予他，稱早上發現其女兒「暈咗」，她身體冰凍、「叫唔醒」 並沒有呼吸，李走到一樓見到事主躺在房內摺牀上。救護員其後宣告事主死亡。

李大志庭上觀看相片確認，仰天平躺的事主身上蓋着黃氈，她的頭部微向右側，右方臉部和雙腳泛紅，右手上臂皮膚呈紫紅色。李認為事主傷痕有可疑，於是封鎖房間並通知上級。

李指出，當時屋內除了事主父親，還有事主母親吳馬如賡、吳馬如賡的師傅張子材及女徒弟張喜善（音譯）。李安排他們在同層神壇附近等待其他隊伍到場接手調查。

李引述，張子材表示他是茅山術師傅，李又向吳馬如賡問及事主病情及病歷，吳太回應稱事主有聽寫障礙，但最近沒看醫生。