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男髮型師涉迷姦女子否認控罪　控方指被告落迷幻藥　事後搶事主手機刪對話記錄 (14:48)

一名任職髮型師的男子涉嫌3年前在髮型屋強姦相識的女子，他否認一項強姦罪，案件今（25日）在高等法院開審，並選出4女3男陪審團。據控方案情，被告指與妻子離婚心情低落，遂約事主見面聊天，將疑含迷幻藥成份的物品給事主服用，並帶對方到髮型屋強姦，事後搶走其手機刪除二人對話紀錄。

被告楊培章（案發時29歲）被控於2021年10月8日，在香港新界上水龍琛路2號某處所內強姦女子X。據控方開案陳辭，X中學時期會到被告有份開設的髮型屋，被告曾數次替她剪髮。X其後無再光顧，但被告在社交平台Instagram有追蹤她。案發前X看到被告發帖透露與妻子離婚，心情低落，X發訊息安慰。

同年10月7日，被告透過Instagram聯絡X，表示希望與她見面聊天，X答應並在翌日赴約。被告駕車到X男友的寓所接她，並停泊於屯門黃金海岸停車場，被告將煙遞給X，X吸了後頭暈，隨後被告拿出一個三角型郵票狀的東西，著X放在脷底，X不知是什麼但照辦，未幾覺得頭暈和口渴，被告稱可為X取飲料，遂駛往涉案髮型屋。

被告帶X往洗頭區著她休息，替X保管電話，其間被告將手伸入X衣物撫摸她身體。X要求被告「唔好搞」並借故入洗手間，被告跟隨並脫下X衣服非禮她下體，繼而帶X到雜物房強迫X替自己口交和強姦她，X曾呼喊，惟被告無理會，X亦無力反抗。

被告完事後將X電話交還，X欲告知男友，被告見狀搶走電話刪除二人先前的對話紀錄，著X男友在上水車站附近接走她，X男友覺X神態有異、詞不達意。X男友翌日報警，X送院檢查，體內驗出迷幻藥成份，法證檢驗亦驗出有她和被告的混合DNA。

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