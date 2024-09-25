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男子非禮親生女後再持刀指嚇罪成囚27個月　官斥嚴重破壞誠信 (13:31)

14歲少女前年疑被生父觸摸胸部及臀部，又被對方用刀指嚇。事後父親被控非禮及刑事恐嚇，受審後被裁定罪成，案件今日在區域法院判刑。法官練錦鴻判刑時提到，事主平日居於女童之家，只能在週末和假日跟父親同住，是個無家可歸的女孩。練官批評被告的行為嚴重破壞誠信，判他就兩罪監禁27個月。

被告化名L.F.（現年39歲）否認於2022年9月30日，在深水埗醫局街某單位內非禮及恐嚇當時12歲的女童X。

女童X早前在錄影會面指，被告在涉事單位幫她吹頭髮時，觸摸她的胸部及臀部；同日，她另與被告就金錢問題爭執，期間她自言壓力很大及想自殺，被告見狀將一把生果刀放在床頭，著X自殺，又指「你唔自殺，我就殺咗你，最多去坐監」，又假裝把生果刀捅向事主。被告女友之後將X帶離涉事單位。

被告早前受審後被裁定非禮及恐嚇罪成，案件今日判刑。練官指出，「不快的家庭各有辛酸」，在本案中，女童X的母親患有精神病，平日居於女童之家，只能在週末和假日跟父親同住，是個無家可歸的女孩。

練官批評，被告的行為嚴重破壞誠信，為本身已經要面對其他問題的X帶來深遠影響，決定以監禁兩年為非禮罪量刑起點。至於恐嚇罪，練官指出，被告作為X的監護人，卻使案發時的情況惡化，認為判監三個月為適當量刑起點。練官認為，被告面臨的控罪牽涉不同事件，下令將兩罪刑期分期執行，加上沒有其他減刑因素，被告總刑期為27個月。

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