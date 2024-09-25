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清真認證餐廳少　祈禱設施不足　民建聯倡改善配套吸穆斯林旅客 (12:52)

香港目前有144間由香港回教信託基金總會發出清真食品認證的餐廳，獲國際機構新月評級的酒店則有約20間。民建聯認為，有關餐廳及酒店的數量不足，期望推動香港成為對穆斯林友善的旅遊城市，建議政府推出清真食肆認證資助計劃、鼓勵旅行社或業界推出針對為穆斯林旅客而設的精品遊路線與產品，並建議酒店增配祈禱空間等。

穆斯林的宗教規條規定信徒飲食要遵守特定條件，例如不可進食豬肉或酒精；進食的牛肉、雞肉或羊肉亦要經過特定程序，包括宰殺動物人士須為穆斯林、事前要唸經文、烹煮的器具不可用作處理豬肉等。而穆斯林一日內亦要多次祈禱。

香港回教信託基金總會司庫Qamar Minhas說，目前總會有約20名員工負責為餐廳作清真認證，他們不時要到餐廳實地觀察，提到有關薪金支出高，期望政府可提供資助，讓總會可對更多餐廳發出認證，令相關餐廳數量可以倍增，讓穆斯林人士有更多選擇。

另外，Qamar Minhas亦提到香港機場的祈禱室空間較小，稱該祈禱室由不同宗教人士共用，要排隊輪候使用，房內亦無地氈等設備，未及鄰近國家如新加坡、馬來西亞、泰國等，期望當局改善。

鄭泳舜：業界可針對「開齋節」推出不同活動吸引旅客

民建聯少數旅裔委員會主席、立法會議員鄭泳舜表示，近年香港的穆斯林人只已增至30萬人，而疫後來自中東、印尼、馬來西亞等穆斯林地區的旅客不斷增長，加上沙特阿拉伯利雅德恢復與香港的直航航班，政府預期來自中東的旅客數量上升，認為香港有潛力發展成為穆斯林友善的旅遊城市。他指出，民建聯將約見旅遊事務署、旅發局及酒店聯會等持分者，期望共同推動香港成為穆斯林友善的城市。

鄭泳舜又表示，香港各界會針對內地黃金周，推出不同活動吸引內地旅客訪港，建議業界亦可針對穆斯林的節慶「開齋節」推出活動，吸引他們來港，同時擴大在東南亞、中東城市的宣傳，讓當地人士更認識香港。

相關字詞﹕編輯推介 穆斯林 旅遊 鄭泳舜

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