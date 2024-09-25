海關指非法攜生肉入境個案按年倍增將加強執法　不少人以為「汆咗水就可以」 (12:44)

根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章），市民攜帶生肉、家禽及蛋入境需需附有由來源地有關當局簽發的衛生證明書或食環署的書面准許，否則屬違法，一經定罪，最高可罰款5萬元及監禁6個月。李麗儀指，自去年全面通關以來，全年有1019宗檢控，而今年1至8月有1324宗，較去年同期增一倍。李相信個案上升是因為跨境人流增加。至於食物種類，兩年佔比較多均是肉類，2023年肉類佔46%、其次是家禽（43%）及蛋（11%）； 2024年肉類佔62%，其次是蛋（28%）及家禽（10%）。

李續指，被捕人士多數在旅檢渠道被截獲，常見收藏手法包括以隨身行李、手拉車、環保袋等沒有保温冷藏下盛載。她認為市民乘著通關便利及價格差距把違規食品帶入境，惟在熱天時完全不符衛生條件，構成食安風險。她表示，港人到訪的熱門內地街市包括蓮塘綜合市場、福田農批市場、森照肉菜街市及坳下肉菜街市等。食環署食物安全中心衛生總督察(進/出口)3鄧耀恒指，十一黃金周將至，提醒市民任何形式包裝的生肉皆不能帶入境。李表示未來會多在教育及宣傳著手，包括在香園圍、文錦渡口岸派單張；以及與區議會及內地海關合作，並在各陸路邊境管制站監控與查驗等。