女教學助理認泄DSE英文試題至「小紅書」　稱為拓補習生意取去剩餘試卷 (12:38)

被告劉冠希(23歲，前教學助理)，被控一項違反《香港考試及評核局條例》(下稱《條例》)的違反保密規定罪。

控方在定罪後指，劉是初犯及要求充公劉犯案時使用的手機。辯方不反對充公，求情指劉為人上進，重犯機會低。蘇官指出，劉利用監考員之身份，盜竊答題簿及發佈至網上以助其補習生意， 惟辯方指劉當時有意開始補習生意，未有實質得益，以及監考員沒有被規定不得取走答題簿，警方亦沒有控告她盜竊。

承認案情指，劉在案發時為黃大仙某中學的教學助理。今年4月13日，劉到另一所中學擔任應屆文憑試英文考試外間監考員，事前簽署保密協議，承諾不披露監考及考試事宜。

同月16日，一名考評局助理經紀向警方報案，指一名小紅書用戶「Ms.Lucy大希」上載試卷。警方調查時見涉案帖文已被移除，但從fb專頁「教育刺針」及網上新聞所發佈的截圖可見，該小紅書用戶上載英文試卷三的空白答題簿，並寫上「大家入黎睇下考成點」。該考評局助理經紀確認，監考員在監考後獲准取去多餘的答題簿供教學之用。

其後劉前往考評局自首，局方報警處理。劉於警誡下招認，她曾取去多餘的答題簿及在「小紅書」上載部分答題簿，與學生分享內容，其目的是想開拓網上補習生意。