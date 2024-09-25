黃大仙童黨向多名學生收保護費　有人每周繳300至400元　警拘43人 (12:48)

警方黃大仙警區刑事部督察莫嘉豪表示，有三合會背景的童黨潛伏在學校，以及娛樂場所、遊戲機中心、籃球場、桌球中心等青少年熱門聚腳地，煽惑他人加入三合會，警方遂派員到上述地方搜集情報，成功鎖定4個由青少年組成犯罪團伙，成員大多就讀區內學校。警方亦發現有團伙為壯大勢力，以金錢及毒品吸引青少年加入，並灌輸未成年者無需負刑責的概念，當有人試圖拒絕，骨幹成員會以毆打、勒索及禁錮形式威迫就範。

警方在於7月19日至9月24日期間拘捕37男6女，涉嫌干犯煽惑他人成為非法社團成員、自稱三合會成員、傷人及毒品案、收帳引起的刑毁案、管有攻擊性武器、勒索及盜竊等罪，相信已瓦解4個童黨團伙。

香港遊樂場協會「新境界」社區支援服務計劃隊主任尹潔燕表示，計劃支援東九龍區被捕青少年及家長，警方獲被捕青少年及家長同意後，會將個案轉介至協會，協會在2023年4月至2024年3月共處理537人個案，但在今年4月至8月已接觸到311宗個案，其中嚴重或朋黨個案均見增加。尹稱，曾有15歲男生被引誘加入詐騙集團，集團在網上購入名牌手袋後，男生負責到場收貨，男生雖一度有猶豫，惟集團聲稱收貨不涉及金錢，如出事會有律師協助，後果只是警誡或賠款，惟男生被捕後，集團失聯，他被判入教導所，可見後果並非想像中簡單，青少年及家長在接受司法程序期間亦面對極大壓力。

警方黃大仙警區刑事部督察吳澤鉅呼籲，如自己或身邊人受不法分子滋擾，應立即作出舉報，以免更多人受害。他重申，年齡並非犯案「擋箭牌」，未成年亦要負刑責，自稱三合會成員或煽惑他人成為非法社團成員相關罪行最高可被判監3至5年。