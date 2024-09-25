旅監局料黃金周925內地團訪港　旅遊業界指不及預期　質疑國慶活動吸引力有限 (11:12)

梁芳遠透露，目前旅客更偏好自由行，訪港旅遊團數雖較去年微升一成，但僅有850團，遠不及業內預期的2000餘團，她以2018年數字為例，稱疫前黃金周每日平均有300至500團訪港。她認為慶典活動對遊客的吸引力有限，部分活動有在內地舉辦，較少旅客會專為國慶活動到港，舉例指內地有更大規模的無人機表演，如武漢甚至有8000架無人機齊飛，認為本港無人機表演吸引力較低。至於能否靠「熊貓經濟」吸引旅客，梁則認為若各界合力推動，長遠而言具全球吸引力。她又建議當局要做好長遠規劃，找到定位，不應令「成為世界最好的旅遊點」淪為口號。

徐英偉則於同一節目表示，暑期酒店經營的銷售額及回報較去年降1至2成，目前對國慶市道的預測比較審慎，他強調目前訂房生態已有變化，團客較少、自由行客較多，旅客會基於天氣等原因取消行程，酒店退訂率較高。他亦提及有業界指營運成本上升2至3成，決定轉型或不再經營。梁芳遠與徐英偉均提及，若政府能更早公布慶典安排，業界可提前準備，有利推廣及吸引更多內地客。

旅監局早前聯同旅遊事務署到訪尖沙嘴天星碼頭及維港遊服務的碼頭，並到土瓜灣考察入境旅行團註冊商店、餐飲處所，視察相關單位有關改善人流的安排。旅監局亦到尖沙嘴、土瓜灣、紅磡及九龍灣區內巡查註冊商店及購物熱點，並提醒旅客訪港旅遊時的注意事項。在內地國慶黃金周假期期間，旅監局亦將加派人手巡查較多入境旅行團活動的地點，包括主要入境口岸、註冊商店、熱門旅遊景點，以及入境旅行團到訪的餐飲處所等。對於有內地旅行團將港大納入訪港行程，旅監局指已在薄扶林道附近上落客點巡查，冀藉此確保旅行團活動有序妥善，降低對社區、市民的影響。