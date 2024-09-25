陳茂波晤西班牙貿易國務大臣　介紹本港情况倡加強合作 (10:54)

陳茂波亦於當地時間昨午出席由貿發局舉辦的商務午餐會，向約150位西班牙工商、金融、創科界的領袖發表主題演講，並和與會者交流。他歡迎西班牙企業利用香港作為跳板，開拓粵港澳大灣區、內地以至亞洲的市場。他續指，香港擁有「全鏈條」的籌融資市場和金融服務，加上與內地資本市場的「互聯互通」，讓西班牙企業可以便捷地通過香港，同時吸引內地和國際市場的資金。另外，他表示歐洲的綠色項目可以充分利用香港作為籌融資平台，而香港亦正致力發展成為國際創科中心，可以與西班牙的創科生態圈強強聯手。陳茂波期待未來加強與西班牙在金融、創科、文化、創意產業等不同領域深化合作、共創雙贏。

昨日早上陳茂波亦率領科技初創代表團，先後到訪西班牙的初創加速器「IMPACT」，交流創業理念和業務發展，以及到訪西班牙電訊企業Telefónica，了解該公司的業務，包括5G電訊、物聯網、第三代互聯網等的發展策略，以及在培育和投資創科企業方面的經驗。陳茂波今日會繼續在馬德里的行程，當地時間下午會轉抵倫敦訪問。