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自稱「道士」涉以驅魔為名性侵及殺害智障女　事主母親同被控教唆非禮　二人不認罪受審 (19:00)

5年前西貢龍尾村發生命案，自稱「道士」的男中醫師涉藉詞驅魔，指使女徒弟購買假陽具，並非禮和殺害對方21歲智障女兒。中醫被控非禮及謀殺兩罪，事主母親被控一項協助和教唆非禮罪。兩人不認罪今（24日）在高院於6女1男組成的陪審團席前以英語受審。控方宣讀開案陳辭提及，事主身上多處受傷及死於肺炎，形容本案非常可悲及離奇。

報稱註冊中醫師的首被告張子材（54歲），被控於2019年8月1日至9月2日的某日，在龍尾村某住所非禮吳恩宇（終年21歲），及於同年9月2日謀殺吳。次被告吳馬如賡（57歲）為吳的母親，她被指8月某日協助和教唆張子材非禮吳。根據控辯雙方承認事實，吳患輕度智障及言語障礙，其父母是張子材的徒弟，一家三口自2017年與張同住上址。

控方開案陳辭指，於2019年9月2日早上，警方接報到場發現事主吳恩宇倒卧在房內牀上，她的身體四肢上多處瘀傷等，屋內除了張子材、吳的父母，還有一名張姓女徒弟及一名女士，事前有菲傭在附近聽到叫喊聲音，另有菲傭見過有紋身的男子把一張圓凳棄置到垃圾站。

控方引述張子材被捕後在錄影會面下表示，由於吳恩宇當時舉止怪異，張子材為吳驅走體內邪靈，包括在吳不完全清醒的情况下用假陽具插入她的陰道，拿拖鞋拍打吳，將吳的頭部撞向牆，以及灌她飲酒。吳馬如賡進行錄影會面時承認為了驅魔買假陽具。醫生驗屍後指，吳的多處傷口並非致命，死因主要是她攝取酒精過度而出現肺炎，以及其頭部受傷。

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