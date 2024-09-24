記協司法覆核車牌查冊規定　指有違終審判決礙調查報道 (18:22)

司法覆核申請人為記協，答辯人為運輸署長。代表記協的資深大律師祁志首先表示，《基本法》第27條保障新聞自由，普通法傳統亦保障記者發掘資訊，申請方無意爭取不設限制的車牌查冊制度，只想現行制度保障新聞工作。祁志指，現時記者查冊面對不合比例的限制，法庭應受理本案司法覆核。

運輸署行政及牌照科首席行政主任李威儀早前呈交誓章，指車牌查冊只限於3項指定用途，不宜廣泛使用。祁志質疑，終院已在「蔡玉玲案」裁定以新聞用途查冊符合公眾利益，並拒納《道路交通（車輛登記及領牌）規例》不涵蓋新聞調查的說法，運輸署目前收窄查冊用途，顯然和終院判決有矛盾，將「真誠（bona fide）」的新聞調查排除在外。

法官高浩文關注，若運輸署拒絕傳媒查冊申請，記者可否從其他渠道找出車主身分？祁志表示，記者可以訪問車主，惟車主可以拒絕受訪，這顯示新的查冊制度忽視記者調查需要。祁志今午陳辭完畢，代表運輸署的資深大律師余若海將陳辭。