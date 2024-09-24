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警拘53人涉詐騙洗黑錢　揭有「加密貨幣兌換店」吸款1200萬後逃去 (17:49)

西區警區過去一個月展開代號「刺風」行動，打擊區內發生的罪案和科技騙案，拘捕53人，涉嫌洗黑錢、串謀詐騙等罪名。被捕人士涉及41宗案件，騙款總額超過7800萬元。行動中，警方搗破一個「兌換加密貨幣」的犯罪團夥，涉嫌兩次於地舖開設加密貨幣兌換店，以優惠作招徠，取走客人現金後逃去無蹤，同一集團於兩宗案件騙走1200萬元，涉及9名受害人。

西區警區刑事總督察盧健邦指，西區警區於8月地至今日（24日）展開為期31天的「刺風」行動，搗破41宗案件，包括電子零件街頭騙案、假冒客服騙案、網上求職騙案、投資騙案、兌換加密貨幣騙案、使用虛假身份證於虛擬銀行開戶等等。53名被捕人包括38男15女，其中39人為傀儡戶口持有人，其餘包括集團骨幹成員。53名被捕人涉及串謀詐騙、行駛虛假文書、以欺騙手段取得財產等罪名，他們介乎21至71歲，逾半人報稱無業，其餘人士報稱滑水教練、廚師、美容師、侍應、髮型師等等。41宗案件中，有18宗騙案涉款超過100萬元，總金額達7800萬元。警方另凍結1100萬元懷疑犯罪得益。

西區警區重案組高級督察徐蔚瑩表示，警方今年7月接報有犯罪團夥利用空殼公司在灣仔開設一間加密貨幣兌換店，利用優惠匯率吸引客戶兌換加密貨幣，然後誘使客戶將大量加密貨幣轉入指定電子錢包或傀儡銀行賬戶，或者將大量現金交給職員，以換取加密貨幣。職員收錢後藉故帶走現金離開，逃去無蹤。警方接獲3名受害人報案，損失500萬。警方以串謀詐騙罪拘捕6名本地男子，被捕人為骨幹成員，其中4人有黑社會背景。據調查，被捕人各有分工，包括主腦、兌換店職員、負責接應人士、通風報信者、以及傀儡戶口持有人。

調查顯示，涉案灣仔兌換店由今年6月開始運作，經營約1個半月，月租6萬元。該集團以較優惠兌換率吸引客人，主要利用facebook或whatsapp與事主溝通，再安排門店交收，從而取走現金。經調查，警方相信該團夥與今年3月尖沙嘴金馬倫道一宗以相同手法詐騙的案件有關，相信背後由同一集團操控。兩宗案件共涉及9受害人，涉款1200萬元。

西區警區科技及財富罪案組督察蕭卓嵐指，今年3月至4月，警方收到一間本地虛擬銀行報案，指有多名人士今年1月至4月將懷疑虛假身份證上傳到開戶網站，嘗試開戶。調查發現，有人用改圖等手法，將他人相片貼上身份證，製作粗疏，企圖瞞過銀行保安驗證系統，不過最終未能成功開戶。警方調查後拘捕持香港身份證的4男1女，檢獲涉案手機及一張懷疑虛假身份證，5名被捕人獲准保釋候查。

另外，蕭卓嵐指，假冒客服騙案近月有大幅上升趨勢，西區警區今年首兩季接獲67宗同類報案，但7月至8月已有80宗。過去一個月，警方拘捕5名假冒客服騙案的傀儡戶口持有人，涉360萬元騙款。騙徒以隨機方式致電受害人，假扮電訊供應商、網購平台、保險公司職員等等，聲稱事主有未付款服務，可以幫忙取消服務，要求事主提交網上銀行資料或轉賬，從而詐騙款項。

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