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城大博士生精液混水潑女子　判罰5000元 (16:59)

城巿大學博士生涉今年於校內向年輕女子淋潑混有自己精液的液體，早前承認非禮罪，案件今日在西九龍裁判法院判刑。裁判官李志豪指，本案最大求情因素為被告坦白認罪，加上被告無觸碰受害人的敏感部位等，判被告罰款5000元。庭上提到，被告犯案後尋求不同方式減壓，包括改為修讀研究式碩士（M. Phil.）課程。

報稱在深圳居住的被告來常偉（26歲，城大博士生），需由傳譯主任協助，把庭上內容翻譯成普通話。本案原定今年9月9日判刑，但當日李官關注，被告向感化官及心理學家講述的內容不一致，質疑他不真誠及沒坦白交代事件。當時辯方解釋，被告用繁體字寫求情信，可見他有誠意。李官最終決定進一步索閱報告，押後至今日判刑。

辯方今進一步求情指，法庭早前押後判刑，以索取感化令、社會服務令及心理報告，過程中被告將事件「完完本本、一五一十」道出，看不到報告質疑被告說法。辯方又提到，感化官及心理學家均認為，被告因壓力及情緒管理犯案，希望法庭接納被告並非患有心理病，或對女性存有奇異意念或幻想。

辯方續指出，被告並非富二代或官二代，而是來自內地貧窮省份，自小「（讀書）讀到而家」，過程殊不容易。辯方希望庭接納被告重犯機會不高，並因被告持學生簽證，不宜判處社服令或感化令，判處被告罰款。

李官判刑時指，本案最大求情因素為被告坦白認罪，並指出本案「相對」不涉及接觸受害人及其敏感部位等，亦非在交通工具犯案，最終判被告罰款5000元。

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