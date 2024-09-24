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餐廳股東涉襲警罪脫後離港　律政司上訴被駁回　官指未滿足法定通知要求 (15:03)

一名餐廳股東被指於2019年11月「和你shop」示威中襲警及搶犯，前年4月被裁定脫罪後，月底便離港。律政司以案件呈述形式提出上訴，去年嘗試送達文件但無人接收。案件今（24日）在高院審理，法庭之友認為律政司在送件程序中忽略其他可行的送達地址。上訴庭裁定律政司未能滿足文件須妥為送達的法例要求，駁回律政司上訴申請，並於半年內頒判辭閘述理由。

上訴方為律政司，由高級助理刑事檢控專員黎劍華代表；答辯人韋穎恆已離港，亦沒有法律代表。上訴庭在答辯人缺席下，邀請資深大律師黃佩琪以「法庭之友」的角色協助法庭，就律政司有否妥為送達及其上訴理據這兩方面提供意見。

黎表示，警方已於去年5月10日向韋的公司地址及其母親的住宅送件，兩個地址來源於運輸署及韋被捕時報稱的居所，故律政司已符合《裁判官條例》下有關送達及通知的要求，即按韋的最後或通常居住或辦公的地址以送件。惟「法庭之友」認為，從公司文件及官方資料從知，其實韋的公司有另外兩個地址，以及韋另有一個自住的地址，律政司忽略其他可行地址，未能符合盡其合理努力以送件的要求。

首席法官潘兆初質疑，律政司只選擇其中兩個地址，即使以民事案標準，「係咪good serving？一定唔夠，要試埋其他3個地址先」。法官彭寶琴亦指，韋的母親居於公屋，房署確認韋不是該公屋的合資格住戶，質疑律政司如何能定義該公屋是韋最後的居所。黎回應指，律政司已盡不少努力去通知韋。最終上訴庭駁回律政司申請，至於上訴理據方面，「法庭之友」也認為原審法官辨認被告時有違常理，但基於律政司未能妥為送達，故上訴庭毋須處理其上訴理據。

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