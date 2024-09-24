政府呼籲接種流感疫苗　學校多選針劑疫苗少揀噴鼻 (14:15)

醫務衛生局長盧寵茂、衛生署長林文健及醫管局主席范鴻齡今日率先接種疫苗。林指目前約1100間幼稚園及幼兒中心之中，256間揀選噴鼻疫苗，較去年高六個百分點，其約70%選擇針劑注射，另有8間選擇個混合模式；中小學則有3間中學選擇噴鼻式注射、2間小學採取混合模式，其餘九成多中小學均選擇針劑注射。

盧寵茂指過去季度有32個小朋友是流感重症，需要住院甚至深切治療，當中6個死亡，形容流感不能輕視。他同時鼓勵市民接種新冠疫苗，指新冠病毒並非已成歷史，「打（疫苗）係一定好過唔打」。不過，科興提供的滅活疫苗將於10月3日後則將隨供應商停產而成為歷史，本港日後暫只有mRNA新冠疫苗可供接種。

林文建指，去年度本港重點人群接種187萬劑流感疫苗，當中65歲以上長者覆蓋率達52%，反觀6個月大至兩歲幼兒接種率只有22%，稱覆蓋率雖然按年增一倍但仍不足。署方今年將開放逾28間署方轄下母嬰健康院，供6個月大至兩歲幼兒接種，以及開放18區的康健中心及康健站予50歲或以上的市民接受疫苗接種，亦容許參與外展接種的學生選擇滅活針劑疫苗或噴鼻式減活疫苗，可一次過安排不同學生選擇不同接種方式。

科興滅活疫苗將成歷史

另外，盧寵茂亦建議全港市民接種流感疫苗，並鼓勵學校及院社參與外展計劃。他又指，新冠病毒仍影響健康，鼓勵市民在距離上次接種疫苗或感染病毒後6個月接種加強劑，以減低風險，「預防永遠比治療好」，又指新冠病毒並非歷史，只是影響減弱，建議市民接種加強劑，他亦已接種第6針。盧亦提及科興新冠滅活疫苗將於10月3日過期而且停產，當局會繼續供應mRNA疫苗。至於JN.1譜系新冠疫苗，當局則料年底到港。