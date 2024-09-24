一對父子網上轉播英超賽事　海關首引版權條例趁比賽期間上門拘捕 (13:22)

海關調查顯示，被捕人本身已登記收費電視頻道以收看足球賽事，他除接駁於電視收看外，亦利用電子設備將頻道分流至電腦伺服器，再透過伺服器內的串流軟件，將賽事經串流技術傳播予其他用戶收看。涉案人自設網頁，指引用戶利用個人流動設備安裝相關應用程式，透過特定串流連結，免費收看賽事，惟串流畫面有近一至兩秒的延遲。

海關版權及商標調查科高級調查主任蔡俊威指，海關近日接獲版權擁有人舉報，指有網上用戶自設網頁，涉嫌非法透過串流技術，向他人傳播收費電視的海外足球賽事直播。海關隨即展開調查，並在周日晚在直播賽事期間實時監控，一方面利用電腦法證程式監控透過非法串流連結播放的相關足球賽事，另一方面突擊搜查樂富一個單位，檢獲一批疑用作非法串流的電腦伺服器及電子設備。行動中，海關拘捕69歲男戶主及43歲收費電視頻道服務登記人，兩人為父子關係，據悉兒子報稱為電腦程式員，父親則報稱無業，相信兩人在個人群組內發放相關連結。

行動期間，海關電腦法證所人員到場支援，透過現場電腦搜證，於涉案現場電腦伺服器檢獲透過監控串流行動的海關電腦的網際協定位址（IP Address）保存數碼證據。另外，海關亦發現賽事直播時，高峰有約200用戶以非法串流形式收看賽事。蔡俊威指，海關自去年版權修訂條例修定後，首次引用「傳播權利」打擊利用串流技術於網上發放收費足球賽事的侵權活動。海關提醒市民，涉及非法串流的程式或連結一般來歷不明，亦可能附有惡意程式，故應避免以此方式收看版權作品。

Now TV回覆指，公司早前接獲客戶通知後向海關舉報，懷疑有網站非法傳播未經授權的Now TV節目，主要涉及英超直播。公司歡迎海關採取行動，保障知識產權，亦希望藉此提醒消費者要清楚理解所購買的內容是否已獲授權。公司不排除會向有關人士或機構提出民事索償。