啟德體育園明年首季將有開幕活動　李家超：多名本地本地體藝明星參與 (10:35)

當局預料啟德體育園預計將照計劃於2024年底完工，2025年初啟用。李家超指，明年第一季將會舉辦盛大開幕禮，多名本港體藝明星將到體育園演出，政府將會從11月起開始舉辦測試賽，並作不同演練及安排，視乎演練結果調整營運模式。他又指，相關部門會針對不同人數、不同時段、不同天氣狀况演練疏散人群情况，並以最高安全系數為測試標準。李強調，體育園附近有2個地鐵站，步行距離均在15分鐘之內，料透過地鐵、巴士及旅遊巴配合可以有效疏散人群，他上月參觀體育園時亦與警區指揮官研究在不同日子、時段及天氣狀况下的疏散路線，已經擴大了有關交通網絡、交通輪候地點，加上執法部門和營運機構的經驗，有信心啟德體育園運作時一切暢順，而且由政務司長主持的跨部門工作小組會運作直至當局認為體育園運作暢順為止，並至少運作至明年。

被問及國慶黃金周應對旅客到港的安排，李家超指政府預計本次黃金周將有115萬至120萬人次旅客到港，大多將屬內地客，預計較去年增兩成，包括約850團旅行團，大部分將留港一晚。他又引餐飲聯會協會之預估，指黃金周將會帶來2.8億元營運收入，料黃金周將會帶來商業、旅遊收益。政務司長已開始統籌同各部門工作，包括交通安排，協調關口人手、交通調配及公共資訊發布，確保安排周到。