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兩隻中央贈港大熊貓「安安」及「可可」周四抵港　政府將辦命名比賽 (09:57)

特首李家超出席行會前公布，兩隻中央贈港大熊貓將於周四抵港。兩隻熊貓本名為「安安」和「可可」，政府稍後將舉辦命名比賽。

兩隻大熊貓均5歲大，剛成年，充滿活力。其中雄性熊貓於當地命名為「安安」，重130多公斤，身體強壯，性格聰明好動；雌性熊貓則名為「可可」，重100多公斤，擅長攀爬，性格溫馴。文體旅局長楊潤雄今日已出發往四川都江堰，出席由熊貓中心組織的歡送儀式，後日（26日）特區政府將於本港機場舉行儀式歡迎大熊貓抵港，儀式將由政務司長主持。

李家超又指，為幫助兩隻大熊貓盡快適應新環境，海洋公園已派員前往都江堰基地熟悉兩隻熊貓的習性、支援赴港前的各項程序，並將廣東省種植的竹子送至都江堰基地供兩隻熊貓食用，以讓它們逐步熟悉赴港後的竹種。海洋公園護理團隊已設計互動項目供獲贈熊貓適應環境，並改善海洋公園內的「四川奇珍館」，已添加攀爬架、植物等，日後亦會翻新地面。

兩隻大熊貓到港後，將於海洋公園進行至少30日的檢疫隔離，並需至少30日適應新環境。李家超強調，最後將由專家評估它們何時適合與公眾見面，冀可在12月中亮相，屆時政府將會舉行大型啟動儀式。至於兩隻港產大熊貓，他重申將爭取讓兩隻港產大熊貓於明年初與市民見面。

文體旅局將會於11月在本港舉行命名比賽，亦會舉行繪畫比賽，各類大型活動中亦已加入熊貓元素，包括無人機、幻彩詠香江匯演等，各區亦已啟動「喜迎熊貓」系列活動，海洋公園所在南區則舉辦「處處有熊貓」活動。李家超強調，政府鼓勵社會各界及機構利用「熊貓熱潮」創造商機，日後或會增加更多熊貓主題活動。

相關字詞﹕編輯推介 李家超

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