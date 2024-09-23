涉「感激」刺警男上訴減刑至囚15個月　官指案件獲特首發證明書證涉國安 (18:41)

申請人張敬生提出人身保護令申請，今被帶上庭，由資深大律師彭耀鴻、大律師關文渭及梁麗幗代表；答辯人為懲教署署長，由資深大律師呂世杰和大律師何卓衡代表。案件上周六首次開庭處理申請，當時法官張慧玲要求今日傳召壁屋監獄監督柯孫煒出庭作供，表示會由法官高浩文處理。法官黎婉姬甫開庭表示，行政長官於9月21日發出證明書，指本案涉及國安事宜，需由指定法官處理。

申請方指《監獄規則》第69條（1）條寫明囚犯可因行為良好等獲的減刑，張在上訴成功後的最早獲釋日期為今年6月，除非他根據（1a）條被裁定不利於國家安全，則張仍須服刑約50天，但某人牽涉國安罪行與他實際干犯危害國安罪行不同，張承認的有意圖傷人罪與國安無關。申請方續指，現時距離張上訴成功已10天， 若然法庭接納申請方的說法，則張已超出須服刑期10天，對他造成不可挽回的不公，若法庭最終持相反意見，仍可下令張返回監獄服畢餘下刑期。

答辯方則認為張無基礎提早獲釋，案件性質與國安有關，又指法庭批出張的保釋已是3年前，未必適用，若申請方挑戰懲教署署長是否有酌情權讓張獲釋，可留待司法覆核時再處理。答辯方又指今午才得悉申請方有保釋申請，望法庭批准押後準備進一步資料，法官最終押後至明早。