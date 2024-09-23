明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉「感激」刺警男上訴減刑至囚15個月　官指案件獲特首發證明書證涉國安 (18:41)

港大學生會評議會2021年7月通過「感激」七一刺警案疑犯梁健輝「為港犧牲」議案，4名出席會議的學生承認煽惑他人有意圖而傷人罪，去年各被判入獄兩年。4人本月13日刑期上訴得直，各下調至15個月監禁。其中已服刑逾1年的時任評議會主席張敬生透過法律代表向高院申請人身保護令，指其在獄中行為良好，應獲3分之1減刑，要求懲教署即時釋放。聆訊今午（23日）進行，法庭排期10月3日就申請舉行正審，張的保釋申請則於明早舉行。

申請人張敬生提出人身保護令申請，今被帶上庭，由資深大律師彭耀鴻、大律師關文渭及梁麗幗代表；答辯人為懲教署署長，由資深大律師呂世杰和大律師何卓衡代表。案件上周六首次開庭處理申請，當時法官張慧玲要求今日傳召壁屋監獄監督柯孫煒出庭作供，表示會由法官高浩文處理。法官黎婉姬甫開庭表示，行政長官於9月21日發出證明書，指本案涉及國安事宜，需由指定法官處理。

申請方指《監獄規則》第69條（1）條寫明囚犯可因行為良好等獲的減刑，張在上訴成功後的最早獲釋日期為今年6月，除非他根據（1a）條被裁定不利於國家安全，則張仍須服刑約50天，但某人牽涉國安罪行與他實際干犯危害國安罪行不同，張承認的有意圖傷人罪與國安無關。申請方續指，現時距離張上訴成功已10天， 若然法庭接納申請方的說法，則張已超出須服刑期10天，對他造成不可挽回的不公，若法庭最終持相反意見，仍可下令張返回監獄服畢餘下刑期。

答辯方則認為張無基礎提早獲釋，案件性質與國安有關，又指法庭批出張的保釋已是3年前，未必適用，若申請方挑戰懲教署署長是否有酌情權讓張獲釋，可留待司法覆核時再處理。答辯方又指今午才得悉申請方有保釋申請，望法庭批准押後準備進一步資料，法官最終押後至明早。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞