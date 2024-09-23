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醫管局收到檢討公院事故報告涉30建議冀逐項落實　醫生人數在過去一年增 (18:27)

公立醫院近月出現醫療及設施事故，醫衛局6月責成醫管局檢視管理問題並於3個月內提交報告。醫管局主席范鴻齡今日會見記者稱，過去周末（21日）收到檢討委員會報告，涉及逾30項建議，內容涵蓋管治問責、衞生意識、與病人醫護溝通等，認為大會將接納所有建議，惟因建議屬方向性，需再與當局跟進、細化報告內容並提交研究報告予醫衛局審閱，會再向公眾交代，期望能逐項落實建議。

至於醫護人才流失問題，范指流失率由年頭至今保持穩定。截至7月底，醫生流失率為5.3%，較4月底下降0.1%，醫生人數在過去12個月錄得正增長，當中346名全職醫生離職、655名全職醫生獲聘，現時醫管局共有7202名全職醫生。他形容非本地培訓醫生聘請進展理想，指已完結的第一期大灣區人才交流計劃共10名醫生及70名護士來港，而第二期則已開展，共100名護士來港、料逾30名醫生將於第四季來港。

他又提及已會見中山大學第一醫院院長肖海鵬，獲承諾年內將安排10多名醫生來港交流，當中包括眼科、麻醉科及放射科醫生屬本港最缺乏醫生類型。另外，當局正與上海、北京商討加入交流計劃，指第四季將有13名醫生來港。環球醫療人才匯聚計劃方面，現他指現有12名海外醫生加入，亦有30名會陸續加入，現時合計聘請共180名非本地醫生，又指如各計劃順利，至年底該人數可增至300名。當局亦安排18名本地前往上海及北京工作。

至於護士招聘，范鴻齡指現時本港共有28855名全職護士，而截至7月底，護士流失率為8.2%，過去12個月錄得314名負增長，當中有2203名全職護士離職，只有1899名全職護士獲聘。他指自7月底接受非本地申請後，現有200名申請人符合要求，皆會說廣東話並符合有限度註冊資格，會安排他們盡快來港工作。醫管局行政總裁高拔陞指，期望計劃首一兩年可聘請300至500非本地護士。

范鴻齡指，將雙管齊下招聘人手，並透過更多措施留住本地醫護，包括延長退休年齡、加開升級位及提高護士津貼、購屋置業計劃等。他表示，現時共2867名醫護人員退休後願意繼續工作，包括182醫生，佔整體退休醫生人數94%；680名護士（63%）；162名專職醫護人員（45%）及1843名支援人員（71%）。

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