大灣區國際臨床試驗所料下季投入服務　由港大醫學院營運 (18:15)

試驗所將提供一站式臨牀試驗支援平台，協調和統籌香港公私營界別包括大學、醫管局及私營醫療機構等的臨牀試驗資源，全方位推動臨牀試驗的發展。醫衛局指，自特首去年10月在《施政報告》提出於港深創新及科技園成立試驗所，局方經過連月的全力籌備，於今年第二季成立了「粵港澳大灣區國際臨床試驗所有限公司」，並於第三季透過公開招標，選定由港大李嘉誠醫學院負責營運試驗所。

醫衛局長盧寵茂說，在河套區設立試驗所將可結合香港和大灣區的優勢，為跨國醫藥企業、內地創新生物醫藥企業、醫院和研發機構提供更具效益的服務，推動這些企業和機構於香港及大灣區進行臨牀試驗，加快研究成果轉化。他續指，期望藉此吸引更多本地及海內外的藥物和醫療器械企業，選擇在香港進行臨牀試驗，進一步加強香港在臨床試驗方面的能力、認受性和地位。