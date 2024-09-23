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內地女子攜100公斤瀕危鯊魚翅到港判囚1年　官批可釀生態災難 (18:05)

39歲內地女子涉從巴西攜帶重100公斤、市值逾43萬元的易危或瀕危鯊魚翅到港，因而被控「在沒有按照香港法例第586章第 11(1) 條的規定下進口附錄II物種的標本」罪。被告今(23日)承認控罪，在區域法院被判監1年。法官判刑時強調，法庭須向公眾發出清楚而明確的信息，以打擊非法捕殺及相關出口行為。

案情指，去年11月23日，被告胡莉莉攜帶15個裝有乾魚翅的紙箱，循香港國際機場入境本港，並向海關申報貨物，以及展示貨物出口許可證和電子收據圖片。經檢驗後，漁護署發現被告攜帶約459公斤乾魚翅入境，當中約100公斤為法例列明的「鯊魚物種乾魚鰭」，之後被告確認不持有相關許可證及被捕。

被告在警誡下說，案發前，她在巴西聖保羅機場從朋友收到15個紙箱，並獲告知物主會在港「接貨」，自言是幫朋友運貨。被告同時承認知悉涉案貨物為魚翅，需要許可證才可進口香港。

辯方求情指，事件不涉金錢利益，且被告認罪及向執法機關提供資訊，懇求法庭輕判。

法官李慶年判刑時則指，鯊魚受到的捕殺難以復原，可釀成不可逆轉的生態災難；從案例可見，鯊魚被非法捕殺後，往往被帶到內地或其他地方轉售圖利，而要達致有關目的，「捕殺、盜竊、運輸、出口等犯罪鏈，實在是環環相扣，缺一不可」。李官決定以監禁年半為量刑起點，因被告認罪減刑至囚1年。

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