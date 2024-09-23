入境主任涉「秘撈」賣保險　疑曾隱瞞身分游說前女友買儲蓄保 (16:28)

3名被告為游昇浩（29歲）、鄧梓洛（37歲）及鄧善堯（32歲，女），同否認兩項串謀詐騙罪；游另否認一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。游於2018年至2020年間任職入境事務主任，現報稱為教師。

控辯雙方承認事實指，游於2017年加入大都會大壽保險任職保險代理，鄧梓洛是他的上司。涉案8份保單於2018年12月至2020年2月間簽訂，入境處於案發時段從未收到游報稱從事外間工作。大都會人壽先後向游的戶口入帳約11萬元，游則分開4次向鄧梓洛匯款約9萬元。

控方傳召多名投保人作供，其中一名余姓女子為游的前女友，二人於2019年初在IG上認識，2月發展成戀人關係。至5月，游以考慮二人要來要儲蓄為由，建議及安排余與一名梁姓保險代理見面及購買一份危疾保險。兩個月後二人因感情轉淡而分手，事後她保單的中介人一欄寫上梁及游的資料。余表示「我由開始到簽保單，到分手為止都唔知游昇浩係一個保險經紀」，她同意自己協助廉署調查時，曾稱她認為游利用二人的感情促使她買保險及出賣她信任。