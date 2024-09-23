明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

男子強姦11歲親生女判囚10年　官：屬最差劣強姦案 (16:18)

35歲父親逾3年前在家中待業，兩個月內沒戴避孕套下三度強姦11歲親生女兒，父親警誡下承認自己禽獸不如。他早前承認3項強姦罪，還押至今（23日）於高院判刑。法官陳慶偉直斥本案屬於最差劣的強姦案，批評被告違反女兒的信任，其女兒飽受嚴重的抑鬱症狀難以治療，或伴隨餘生，判處被告共監禁10年。

代號L.K.H.的被告（現年39歲）在內地中三畢業，曾任運輸工人，他與事主X的生母沒結婚，事發時無業，一家領綜援維生。

法官引述事主X的創傷報告指，X在處理情緒及家庭關係方面的能力嚴重削弱，並有後遺創傷，建議持續接受心理治療。法官指，X曾叫被告停止性侵及感到疼痛，而被告嚴重違反誠信，他將宣泄自己性慾看得比X所承受的痛苦更重要。法官提及案件對X與母親留下傷痛，為顯示社會不齒此等行為須予以阻嚇，以判囚12年及11年為量刑起點，就被告認罪扣三分一刑期。

案情指，當時11歲的X與被告、生母Y和胞弟同住。於2021年3月，被告和X在廚房晾衫時遭X扯下褲子，導致被告下體外露。被告穿回褲子後在睡房內隔着衣服摸X胸部，將手指和陰莖插入X的私處，並無用安全套，X曾掙扎。

同年4月，被告跟X在家獨處時對X上下其手，更脫去X的衣服及將陰莖插入X的私處，X大叫惟不獲理會。月底，被告打X臀部及強姦她，X要求被告停止，但遭被告無視，事後X跑進洗手間哭泣。

直至5月，X把事件告訴同學後報警處理。被告被捕後表示「好後悔對個女做咗呢啲傷天害理、禽獸不如嘅事」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞