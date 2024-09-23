男子強姦11歲親生女判囚10年　官：屬最差劣強姦案 (16:18)

代號L.K.H.的被告（現年39歲）在內地中三畢業，曾任運輸工人，他與事主X的生母沒結婚，事發時無業，一家領綜援維生。

法官引述事主X的創傷報告指，X在處理情緒及家庭關係方面的能力嚴重削弱，並有後遺創傷，建議持續接受心理治療。法官指，X曾叫被告停止性侵及感到疼痛，而被告嚴重違反誠信，他將宣泄自己性慾看得比X所承受的痛苦更重要。法官提及案件對X與母親留下傷痛，為顯示社會不齒此等行為須予以阻嚇，以判囚12年及11年為量刑起點，就被告認罪扣三分一刑期。

案情指，當時11歲的X與被告、生母Y和胞弟同住。於2021年3月，被告和X在廚房晾衫時遭X扯下褲子，導致被告下體外露。被告穿回褲子後在睡房內隔着衣服摸X胸部，將手指和陰莖插入X的私處，並無用安全套，X曾掙扎。

同年4月，被告跟X在家獨處時對X上下其手，更脫去X的衣服及將陰莖插入X的私處，X大叫惟不獲理會。月底，被告打X臀部及強姦她，X要求被告停止，但遭被告無視，事後X跑進洗手間哭泣。

直至5月，X把事件告訴同學後報警處理。被告被捕後表示「好後悔對個女做咗呢啲傷天害理、禽獸不如嘅事」。