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大灣區低空經濟聯盟成立　林世雄：循序漸進推行試點項目 (16:04)

由民建聯牽頭成立的大灣區低空經濟聯盟今（23日）舉行成立儀式。運輸及物流局長林世雄致辭時說， 政府現正密鑼緊鼓地在不同層面上準備低空經濟發展的前期工作，其中包括推動低空經濟試點項目，會以循序漸進的方式推行，由近至遠、輕至重逐漸擴大及豐富先進空中運輸系統的應用場景，運輸及物流局和民航處會積極檢視可行的低空經濟試點項目。

林世雄表示，香港將全力配合國家發展策略，推動低空經濟發展，惟由於香港地理環境比較獨特，加上人口稠密，推動低空經濟將是比較複雜的系統工程，需要各個領域的協同合作，故當局正與相關政策局和部門緊密協作，在不同政策範疇下作出配合、拆牆鬆綁，以促進低空飛行活動。他又說，會積極與內地部門，包括中國民用航空中南地區管理局，以及營運商見面，實地考察當局就管理無人機系統的安排，了解內地低空經濟發展的最新情况。

孫東：數字辦將陸續推出數字政府及智慧城市方案

創新科技及工業局長孫東於同一活動上致辭時就說，將全面配合和支持運輸及物流局在推動低控經濟方面的工作，積極提供技術支撐，努力打造全新的應用場景。他亦提到數字政策辦公室目前已完成對73個決策局和部門的電子政府審計，並將於今明兩年陸續推出超過110項數字政府及智慧城市方案，利用人工智能和聊天機械人等科技，以及透過促進部門之間數據互通等，而當局預計2025年會讓所有政府電子服務採用「智方便」。

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