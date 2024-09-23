明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

求愛不遂後跟蹤及偷拍　29歲男判囚8周　官寄語人生不止愛情 (15:02)

29歲地盤科文兩度向女同事求愛不遂後，涉三度跟蹤該女子，又在保釋期間以無人機偷拍對方。被告今日（23日）在觀塘裁判法院承認3項遊蕩罪，被判監8星期。總裁判官蘇惠德指出，被告因求愛不遂而留有案底及失去自由，寄語他「人生唔係淨係愛情」，親情、事業亦同樣重要，並著他「理智啲」和好好反省。

被告巫駿靈承認3項遊蕩罪，他另涉及的窺淫及「未有遵從操作小型無人機進行飛行的操作規定」罪獲控方撤回。

案情指，被告與事主X為同事關係。2023年6月，被告透過WhatsApp向X表白，但X回覆稱他們僅屬同事關係，若有需要可介紹女友。數日後，被告再次示愛，再遭X拒絕，此時被告說自己不會放棄，但X不予理會。至今年2月5日，X下班後，在上水港鐵站目睹被告出現在她身後，使她感到驚謊，於是「急急腳」上車。及後X在油塘站下車時，再次看見被告，遂報警處理，惟警員到達現場後被告已離開。

此外，今年3月19日早上，X上班途中在調景嶺站目睹被告，於是立刻登上列車。上車後，X一度睡著，醒來時發現被告手持手機站在她前方，似在拍攝她。當時X感到驚慌，心臟「砰砰咁跳」，而且手心冒汗，不知會否被傷害，遂在車上裝睡，最終在九龍塘站「急急腳」轉車。

第三宗事件在今年3月28日發生。當日X上班途徑牛頭角淘大商場時，發現被告身在她後方，之後她主動詢問被告「仲要跟蹤佢幾耐」，但被告不予回應，並企圖乘的士離開現場。X遂聯絡父親及警方協助，並成功阻止被告離開。被告被捕後在警誡下承認犯案，並提到自己知悉X住在淘大花園一帶，因此到附近「碰運氣」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞