求愛不遂後跟蹤及偷拍　29歲男判囚8周　官寄語人生不止愛情 (15:02)

被告巫駿靈承認3項遊蕩罪，他另涉及的窺淫及「未有遵從操作小型無人機進行飛行的操作規定」罪獲控方撤回。

案情指，被告與事主X為同事關係。2023年6月，被告透過WhatsApp向X表白，但X回覆稱他們僅屬同事關係，若有需要可介紹女友。數日後，被告再次示愛，再遭X拒絕，此時被告說自己不會放棄，但X不予理會。至今年2月5日，X下班後，在上水港鐵站目睹被告出現在她身後，使她感到驚謊，於是「急急腳」上車。及後X在油塘站下車時，再次看見被告，遂報警處理，惟警員到達現場後被告已離開。

此外，今年3月19日早上，X上班途中在調景嶺站目睹被告，於是立刻登上列車。上車後，X一度睡著，醒來時發現被告手持手機站在她前方，似在拍攝她。當時X感到驚慌，心臟「砰砰咁跳」，而且手心冒汗，不知會否被傷害，遂在車上裝睡，最終在九龍塘站「急急腳」轉車。

第三宗事件在今年3月28日發生。當日X上班途徑牛頭角淘大商場時，發現被告身在她後方，之後她主動詢問被告「仲要跟蹤佢幾耐」，但被告不予回應，並企圖乘的士離開現場。X遂聯絡父親及警方協助，並成功阻止被告離開。被告被捕後在警誡下承認犯案，並提到自己知悉X住在淘大花園一帶，因此到附近「碰運氣」。