小一自行分配學位今起接受申請　「高才通」來港家長為子女報讀6至7間直資私小 (13:10)

從事資訊科技的孫生上月透過「高才通」來港，並在同區租入單位，他指兒子英語水平「還可以」，在內地就讀國際學校，但未為入學而報讀興趣班，形容「隨緣」。他指自己來港工作便順道安排兒子到港讀書，暫報讀男拔附小及浸大附屬學校王錦輝中小學等約6、7間私立及直資學校。港人翁先生從事上市公司資訊科技總裁（IT Director），他稱教育很重要，暫為兒子報讀6、7間私立及直資學校，並每月花約1萬，報讀畫畫、劍擊及phonics（英文拼音）等興趣班。被問到會否擔心內地人才計劃增加入學競爭時，他指「並非猛龍不過江」，有能力安排子女來港讀書的內地家長通常具資源，部分內地小孩的英語水平亦未必遜於本地人，他又稱融入大灣區是大趨勢，認為兩地學生各有長處，屬好事。

至於去年從成都經「高才通」來港的朱小姐已在同區租屋，認為喇沙屬首選，因離家最近且學術成績優秀，她同時亦為兒子報讀男拔附小等2至3間私立學校，指內地課程比香港的程度更深，但本港選擇較多，可按小孩學習模式及程度選校。

廿年前從山東來港定居、從事金融科技的鄭先生則提及，其長子正就讀喇沙小學二年級。他指本港教育着重獨立思維，但同時競爭大，大兒子放學未用膳就要一連參與3個補習班直至晚上，現時小兒子也要報讀科學相關的興趣班。他稱雖然不欲見兩位兒子如此辛苦，但同時認為「無得選擇，因為是別人在跟我們競爭，別人孩子也是這樣」。