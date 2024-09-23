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批警「公然說謊」被革職　前檢控主任提司法覆核求11月底裁決 (12:20)

時任律政司高級二等法庭檢控主任黃華芬，在反修例期間發內部電郵投訴警方「公然說謊」，2022至2023年間停職接受紀律研訊，今年遭革職及褫奪退休金。黃華芬入稟申請司法覆核，尋求推翻紀律處分和革職決定，案件今（23日）於高院聆訊。法官高浩文聽畢雙方陳辭，將於11月29日或之前頒下裁決。

高院今以合併聆訊方式審理司法覆核申請許可及案件。申請人黃華芬親自到庭；答辯人公務員事務局長，由資深大律師陳浩淇代表。與訟雙方採納書面陳辭，庭上僅簡短補充重點。答辯方指，根據案發背景，公務員事務局將黃革職及褫奪退休金，是合理決定。

根據入稟狀，黃華芬涉及3項指控，包括2019年9月向時任律政司長、刑事檢控專員及全體律政司職員發電郵，對警方作出「不當指摘」，違反《公務員守則》和《檢控守則》。此外，黃2020年六四向其他檢控官發電郵，被視為邀請同事參與違反社交距離的活動。黃另於2020年12月向警方發電郵，被指有違《公務員事務規例》。

紀律研訊2024年3月裁定首兩項指控成立，最後一項指控不成立，黃華芬須即時革職，並褫奪近30年退休金。黃在入稟狀表示，自己曾任輔警，只想提供寶貴建議，希望警員別犯下不專業的錯誤，並非指摘警方。至於關於六四的電郵，黃稱只是呼籲同事參加網上悼念，惟紀律研訊委員會拒納解釋。黃指革職及褫奪退休金是最嚴重的紀律處分，局方決定嚴苛及欠缺事實基礎。

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