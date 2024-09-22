思覺失調遭警轟斃　死者妻哭訴後悔報警　稱透過電話多次要求勿開槍 (17:29)

死者的哥哥及死者妻子今午手持死者的遺照到警總外請願。死者妻子表示，死者以往未曾攻擊家人，當晚死者突然襲擊其母親，但當時沒有使用武器，其後她躲進房內。她又說，當晚警員向她表示環境安全及可以離開房間後，她見到死者全身是血，但無人為他治療，質疑為何未有將死者第一時間送院。她稱覺得死者「死得好慘」，「佢係人嚟，唔係阿貓阿狗......我好後悔報警啊，我害死咗自己老公，因為相信警察我先報警，點知警察係咁樣做嘢。」

死者妻子認為，當晚在場的3個警員應以專業判斷使用其他方法，例如使用警棍、胡椒噴霧等，「點解唔可以再揀吓其他方法、點解可以一槍打死佢？ 」死者哥哥李先生就表示，當晚死者與在場警員的距離約1.5米，「就算隻手再長都掂唔到個警察」，認為警方有足夠時間判斷採取其他措施。

警務處長蕭澤頤早前回應事件時稱，警方調查初步認為開槍警察經專業判斷，為免在場者受嚴重傷害而開槍，他稱死者當時一手持剪刀、一手持菜刀，警察多次重複警告要求他冷靜及放下武器，而死者電光石火間事主衝向警員，最近距離約1.5米。