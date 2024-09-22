市建局推4措施助縮短樓宇維修工程籌組時間　包括訂承建商預審名單及進度時間表 (14:38)

韋志成表示，留意到部分大廈業主因缺乏專業知識和經驗，對籌組維修工程無從入手，亦有個案因業主之間對工程範圍、招標安排和揀選工程承建商持不同意見，經多番討論仍未能達到共識，最終逾期仍未遵辦強制驗樓的法定通知，故市建局已制定4方面措施，協助已參加第三輪「2.0行動」的業主或法團加快籌組樓宇維修工程的工作。

措施包括由市建局把關編制一套工程顧問和承建商「預審名單」並每年更新，以節省業主或法團了解和揀選時間；將委聘工程顧問、提交工程投標文件和委聘合資格的註冊承建商分為三個階段，並按照不同大廈和屋苑的住宅單位數目，清晰訂明每階段所需進行的工作和時間表；適時介入代發維修工程招標文件；並編制「強制驗樓計劃」範圍招標文件。

韋志成指出，現時市建局樓宇復修團隊每一名個案主任平均需要處理約80宗個案，若參與計劃的業主採取消極或怠慢的態度，令維修工程一再拖延，為了有效運用公共資源，市建局只能撤銷其資助申請。