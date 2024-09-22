思覺失調漢遭轟斃　葉兆輝：警方可加強防禦以避免使用致命手法 (12:47)

葉兆輝於無綫《講清講楚》表示，現時仍有不少針對精神病患者的迷思和誤解，甚至有歧視的情况，認為要有效處理相關突發事件，需提升社會各界的知識及裝備，同時改善態度，期望各方以同理心去看待精神病患者，給予基本的尊重及理解，又強調應增強地區精神科支援。

對於今年開學後出現學童自殺的事件，本身是港大防止自殺研究中心總監的葉兆輝說，新冠疫情導致學生未能進行面授課，形容他們於成長期間「缺乏咗啲嘢」、「冇咗嗰段時間打好根基」，而當時受影響的高小生，現時已陸續升上中學，憂他們於學校可能遇上學業或人際關係方面困難，認為社會於未來一兩年仍要戰戰兢兢、密切關心學生情况。

葉兆輝又說，社會近年對精神健康越趨重視，惟議題涉及的問題深而闊，學生出路窄、教師工作量多、家庭支援等的深層次問題未解決，未來是否要沿用應對學童自殺的三層應急機制仍待商討，強調學生面對的不止學業壓力，故長時間而穩定的支援十分重要。