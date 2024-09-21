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寶蓮禪寺兩狗被遺棄　毛守義工今尋回「大妹」　指寺方已帶走狗隻 (23:10)

大嶼山寶蓮禪寺兩隻唐狗上月中疑遭員工用袋笠頭棄置，兩名男廚師以涉嫌虐待動物被捕，涉事兩狗「大妹」和「細妹」失蹤，前藝員兼律師翁靜晶以及「毛守救援」機構負責人Kent共懸賞20萬元尋找兩狗。繼本月11日寺方於深屈（東）引水道口尋獲「細妹」後，毛守救援義工今午（21日）亦於東涌道尋回「大妹」。Kent表示寶蓮禪寺已派員工到場現場狗隻身分，加上尋到的狗隻身上的晶片與「細妹」身上的晶片由同一人登記，相信牠是「大妹」。記者致電寶蓮禪寺詢問是否已經尋回「大妹」，職員表示「了解中，未確定」。

「毛守救援」機構負責人Kent表示，早前接獲巴士司機報料，指於東涌道見過類似「大妹」的狗隻，義工於是在附近擺放狗籠、糧水和攝錄鏡頭。義工今日發現鏡頭歪倒，翻查攝錄片段，發現一隻很似「大妹」的狗於今日凌晨兩時許已經入了籠。義工到場將牠帶走檢查。經檢查後，該犬隻體內的晶片與「細妹」身上晶片由同一人登記，不過該登記人非飼養人，對方指無法確認該犬隻就是「大妹」。

Kent指，他將尋回犬隻的相片傳給寶蓮禪寺，職員表示該狗與「大妹」九成相似。同時Kent通知愛護動物協會及警方，愛協獸醫初步發現該犬隻有心絲蟲及皮膚問題。不過Kent說初見「大妹」時，牠似乎很肚餓但很乖，有走來走去，情況尚可。其後寶蓮禪寺派員到場，確認該犬隻就是「大妹」，隨後接走了牠。

Kent說能尋回「大妹」和「細妹」，一定要感謝各位義工，因整個搜救行動起碼有2000人次參與，不少義工每晚入大嶼山，貼海報、設置狗籠、添糧水、為攝錄機充電，下雨天亦不間斷尋找，勞心勞力。

至於兩名被分別65歲姓伍及46歲姓徐的男子繼續獲警方保釋候查，兩人需於10月中旬向警方報到。

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