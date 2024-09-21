兩前天文台長促提方法應對高溫　建議政府制訂氣候風險評估 (18:56)

氣候變化問題日益嚴峻，本地酷熱、熱夜及極端降雨情況漸趨頻繁，前天文台長林超英出席一氣候變化專題講座時引述天文台推算，指每年熱夜及酷熱平均日數於世紀末將增加至逾5個月，他直言氣溫上升的趨勢已無法阻止，政府需多考慮應對方法。另一位前天文台長岑智明出席同一活動時建議政府可制訂氣候風險評估，令各區居民了解自身地區在極端天氣時遇到的可能情況，以作相應準備。
天文台數據顯示，近三年酷熱及熱夜日數超過50日，林超英表示近年全球暖化急劇惡化，加上城市化影響，導致香港出現氣溫不斷破紀錄地上升，以及出現長夏無冬、熱夜的情況，笑言未來要「落地底生活」。
林續稱，氣溫上升的趨勢已無法阻止，政府需多考慮是應對方法，例如增加城市內植被數量，他憶述曾用儀器測量混凝土建築及樹木的溫度，兩者可相差廿度。其次他亦建議政府可改善樓宇設計，增加通風效果，令居民可以在「濕熱中無咗焗」。
被問到香港對市民於極端天氣下工作的保障是否不足，林超英同意說法，認為指引沒有法律效力規管前線嚴格執行指引的措施；他補充道，長遠要提高勞工的議價能力，否則即使政府就有關指引立法，員工都會有所顧慮而不作舉報，如劏房戶被業主濫收水電費不敢舉報，擔心被逼遷一樣。
同場舉行《香港志•自然》贈書儀式，團結香港基金副總裁張梨珊將書藉轉贈香港中央圖書館，期望市民可從書中講述天災歷史、數據以思考本地的氣候變化問題。