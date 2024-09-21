兩前天文台長促提方法應對高溫　建議政府制訂氣候風險評估 (18:56)

天文台數據顯示，近三年酷熱及熱夜日數超過50日，林超英表示近年全球暖化急劇惡化，加上城市化影響，導致香港出現氣溫不斷破紀錄地上升，以及出現長夏無冬、熱夜的情況，笑言未來要「落地底生活」。

林續稱，氣溫上升的趨勢已無法阻止，政府需多考慮是應對方法，例如增加城市內植被數量，他憶述曾用儀器測量混凝土建築及樹木的溫度，兩者可相差廿度。其次他亦建議政府可改善樓宇設計，增加通風效果，令居民可以在「濕熱中無咗焗」。

被問到香港對市民於極端天氣下工作的保障是否不足，林超英同意說法，認為指引沒有法律效力規管前線嚴格執行指引的措施；他補充道，長遠要提高勞工的議價能力，否則即使政府就有關指引立法，員工都會有所顧慮而不作舉報，如劏房戶被業主濫收水電費不敢舉報，擔心被逼遷一樣。

同場舉行《香港志•自然》贈書儀式，團結香港基金副總裁張梨珊將書藉轉贈香港中央圖書館，期望市民可從書中講述天災歷史、數據以思考本地的氣候變化問題。