的士記分制明生效　林世雄冀制度可打擊害群之馬 (16:58)

記分制涵蓋11項與的士司機相關的罪行，當中 濫收車費、故意拒絕或忽略接受租用、拒絕或忽略駕駛的士至租用人指示的地方及毀損、損壞或更改的士計程錶被扣10分。

若的士司機在兩年期間被記15分或以上，將被取消駕駛的士資格，如屬初次被取消有關資格，停牌期為3個月，其後再被停牌則每次為期6個月。如被記10分或以上，司機須在指定限期內自費修習並完成的士服務改進課程。如無合理辯解而沒有遵從有關要求，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5000元及監禁1個月。被記分的的士司機完成課程又成功通過考試，可從被記分數中減3分。

另外，林說的士車隊牌照的申請結果早前出爐，各獲選申請人正密鑼緊鼓籌備，他非常期待車隊盡快投入服務，為行業帶來全新面貌。