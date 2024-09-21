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的士記分制明生效　林世雄冀制度可打擊害群之馬 (16:58)

運輸及物流局局長林世雄今（21日）發表網表示，的士司機違例記分制度明日生效，干犯相關罪行而被定罪的司機將會被記分，包括濫收車費、兜客、兜路等，被記15分或以上的司機須停牌一段時間。林期望記分制生效後，可更有效打擊業內少數的害群之馬，同時鼓勵奉公守法的司機繼續提供優質的士服務。

記分制涵蓋11項與的士司機相關的罪行，當中濫收車費、故意拒絕或忽略接受租用、拒絕或忽略駕駛的士至租用人指示的地方及毀損、損壞或更改的士計程錶被扣10分。

若的士司機在兩年期間被記15分或以上，將被取消駕駛的士資格，如屬初次被取消有關資格，停牌期為3個月，其後再被停牌則每次為期6個月。如被記10分或以上，司機須在指定限期內自費修習並完成的士服務改進課程。如無合理辯解而沒有遵從有關要求，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5000元及監禁1個月。被記分的的士司機完成課程又成功通過考試，可從被記分數中減3分。

另外，林說的士車隊牌照的申請結果早前出爐，各獲選申請人正密鑼緊鼓籌備，他非常期待車隊盡快投入服務，為行業帶來全新面貌。

林形容，改善的士服務質素是一個「老大難」的問題，但事不避難，當局銳意改革、主動作為。政府透過創新政策助業界一把，以的士車隊制度帶領業界新風尚，配合加重與的士司機相關不當行為的罰則，期望業界未來能展現乘客至上的嶄新形象。

相關字詞﹕編輯推介 的士 林世雄

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