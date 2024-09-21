涉「感激」七一刺警男上訴減刑至囚15個月 港大張敬生申人身保護令促即時釋放 官押後下周一處理 (15:39)

申請人張敬生今無到庭，他由資深大律師彭耀鴻、大律師關文渭及梁麗幗代表，政府一方沒有代表。法官張慧玲表示昨日收到張敬生一方的申請，指其在獄中行為良好，在減刑後將此點一併考慮，張理應即時釋放。張官表示未確定說法是否屬實，若懲教署認為張不屬行為良好，現時批出申請並不公允。張官最終決定將申請押後至下周一再續，並要求壁屋監獄監督柯孫煒出庭解釋情況，屆時會由法官高浩文處理，張敬生須到庭。

張敬生連同時任幹事會會長郭永皓、時任李國賢堂學生會代表杜林丞亨及時任文學院學生會代表容頌禧，上周在高院上訴得直，據悉各人已服刑一年。上訴庭同意原審以35個月監禁為量刑起點過高，適當的起點為24個月，但不干預原審就各人認罪和撤回議案給予的減刑。

4人原被控《港區國安法》下宣揚恐怖主義罪，他們開審前否認控罪，改承認交替的煽惑傷人罪，宣揚恐怖主義罪獲撤銷。