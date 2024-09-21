學體會：議決不接納董之英逾期申請　校方8月曾提交重設密碼申請 (14:47)

學體表示，轄下之中學體育理事會於昨日（20日）下午召開特別會議，以討論會否接納逾期報名之申請，並邀請董之英校長及體育科主任出席以詳述及補充事件因由，而經討論和參考過去類似個案，一致議決不接納董之英逾期報名之申請。

學體會並指，會方7月已透過郵寄、傳真等形式通知所有新界會員學校年度比賽報名安排，同時亦將有關資訊上載至學體會網頁。於接受報名期間，學體會於 8 月 13 日 接獲董之英蓋有校長簽署的「重設網上報名系統登入密碼」申請，而學體會亦於同日處理並獲校方以電郵回覆確認，會方亦於7月22日至9月2日之間聯絡會員學校，相信董之英能登入網上報名系統並處理報名事宜 。

學體會於新聞稿表示，董之英上訴理由未能成為接納逾期報名的理據，作為主辦機構，需要顧及所有會員學校，同時亦需要保持比賽制度的公平性。學體會強調，會方並未對董之英做出禁賽處分，學校仍可報名其他組別及未截止報名的比賽項目。