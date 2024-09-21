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工會批董之英不實指控前體育主任　要求董之英公開道歉及澄清事實 (14:24)

學界足球班霸仁濟醫院董之英紀念中學因遲交申請，在沙西區校際比賽中被DQ，該校指該事件由於已離職體育科主任遺失報名密碼、不配合學校交接工作所致。香港教育工作者工會今日（21日）發布聲明表示，近日接獲此該校前體育科主任的求助，在調查後發現董之英紀念中學涉嫌不實指控前體育科主任，使該教師名譽受損，學體會亦發布聲明澄清，指並未對董之英進行禁賽處罰。

周四（19日）分享會上，董之英校長黃攸杰稱，前體育科主任離職後，在學體會報名程序上「遺失密碼後不跟進」，並攔截所有書信，致校方無法收到賽事相關資料。教工會指，有證據發現校方能夠登入網上報名系統及處理報名。據教工會文件，黃攸杰已於7月24日簽署學體會「申請重設網上報名系統登入密碼」表格，且負責人一欄為該校另一名現職教師，而非前體育科主任，隨後學體會又於8月13日接獲董之英蓋有校長簽署的「重設網上報名系統登入密碼」申請，處理後亦獲校方回覆電郵確認。

黃攸杰亦於會上指，前體育科主任在「交接工作不合作」，包括「與接任教師不溝通」、「拒絕暑期補課」等，教工會指，據該會掌握的通訊記錄，前體育科主任於暑假期間一直與學校接任體育教師、補課負責教師有溝通。截至本年9月13日，該主任仍有與該校接任教師聯絡，回應其提問，期間亦有提醒處理報名事宜；他亦有與學校相關人士協商補課日期，並於8月31日返校進行暑期補課。教工會並指，黃攸杰在「心聲分享會」上，曾提前體育主任獲教育局發出警告信，但有關警告信非由局方而是學校發出。

教工會指，工會已徵詢法律意見，校方已有機會構成誹謗罪，而有關的不實指控亦涉嫌違反《教師專業操守指引》，並要求董之英收回不實言論及指控，向該前體育科主任公開道歉，同時向公衆交代真相。香港教育工作工會主席、教育界立法會議員朱國強於聲明中指，該校未經核查召開記者會，涉嫌推卸責任予離職教師，導致教師名譽受損，有關做法無法接受。

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