鄭泳舜鄧家彪支持劏房面積最低7平米　不合規劏房糾正期勿太短 (13:32)

鄭泳舜表示，對劣質劏房的定義及劃分方面，應考慮將7平方米作起步點，同時在劏房的通風、防火等規定問題處下足功夫。鄧家彪補充指，7平方米是較為穩健的考量，小面積劏房住戶多為單人住戶，而由於目前過渡房屋及簡約公屋未優先編配予一人住戶，若增至8、9甚至10平方米，或導致過多一人住戶遷出無法處理。

鄭又指，待具體指標確立後，劏房業主有責任聘請專業人士檢視劏房是否符合規定，如有不合規應在限期內改正，惟政府所設糾正期不應太短，他強調，應考慮到未必有足夠的過渡房屋、簡約公屋供劏房居民居住。

談及劏房被取締後居民安置問題，鄧家彪建議，應當優先將有長者、小童的家庭遷移至過度房屋及簡約公屋；他亦建議，所有劏房業主或代理應通報家庭劏房住戶的資料，如家庭人數等，冀建立政府資料庫，以精準扶貧。

鄧家彪並指自己同意上調資助出售房屋比例，惟應推動新方法，如設青年儲蓄計劃，令參與儲蓄計劃的年青人在儲蓄一定時間後，無需抽籤即可認購資助房屋。他強調不願見到有年青人為申請公屋、居屋忍痛「有薪不漲、有職不升」，希望藉此能夠打破社會流動之桎梏，鼓勵青年人向上流動。