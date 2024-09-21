陳國基：將藉國慶活動推愛國主義教育　「東升西降」趨勢下應積極融入國家發展 (10:30)

陳國基表示，今年舉行如此大規模慶典是希望能夠「全民同慶」，同時藉國慶活動進行愛國主義教育，令年輕人更好認識祖國。他以本次慶典活動的「千人華服賀國慶」為例，稱該活動形式新穎，讓內地、本港年輕人通過派對形式，認識中國不同時期文化，相信會受到年輕人歡迎。此外，他強調，本次慶祝活動優惠力度大，交通、消閒等方面均推出優惠政策，定能吸引更多內地、外國遊客到港消費，他說雖然未能計算這些活動和優惠可為業界增加幾多生意，但肯定會有增長。

談及香港的經濟轉型及目前面臨的困難時，陳國基稱，目前美國對中國及本港的打壓是「明目張膽」、「無所不用其極」，但他對國家的發展充滿信心，「東升西降」趨勢明顯，本港需要融入國家發展大局。他並指，隨著遊客消費模式變化，現時內地旅客在港平均消費5000元，較以前7000元下跌，他稱內地已採取許多措施助本港吸引內地客到港消費，如提升免稅額、增加自由行城市、延長商務簽註時間，贈送大熊貓等。