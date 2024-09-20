6人涉非法禁錮及非法收債被捕 (19:01)

西區警區刑事總督察盧健邦表示，警方在7月中接報，香港仔一住宅單位遭淋紅油，疑與事主欠債有關。及至8月初，事主晚上在香港仔一間酒吧消遣後，被3名男子挾持登上一部白色私家車離去，3人在車上自稱有黑社會背景，迫事主還債，事主最終答應及被釋放。據了解，事主年約20至30歲，無業，本身亦有黑社會背景，拖欠約20萬元私人債務，當時由香港仔被挾持至坑口，時間不足一小時，其間被要求致電親友助還錢，警方正調查其間有否被襲。

盧稱，西區反三合會行動組經翻查閉路電視及情報分析，8月初拘捕一名涉案男子，至今日（20日）再以「非法禁錮」、「刑事毁壞」及「自稱三合會成員」罪名拘捕多4名男子，並在其中一名被捕人住所附近尋獲涉案白色私家車。該5名被捕男子年齡介乎20至45歲，報稱廚師、售貨員及冷氣技工等，其中4人有黑社會背景。

另外，今年8月至9月期間，西區警區內4個住宅單位住戶因欠債問題被淋紅油，警方今以「刑事毁壞」拘捕2名男子，檢獲他們犯案時身穿衣服及犯罪工具。警方相信，該兩名被捕男子透過網上求職，被收數公司招攬至指定地方淋紅油，每次獲約1000元報酬。兩名被捕男子分別19及25歲，報稱無業，均有黑社會背景。

警方提醒青年人小心選擇兼職，切勿為賺取快錢而參與非法收債活動，重申刑事毁壞屬嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁10年，市民切勿以身試法。