明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

6人涉非法禁錮及非法收債被捕 (19:01)

警方加強打擊黑社會活動，今日（20日）拘捕6人，其中4人涉及一宗非法禁錮案，另2人涉及西區4宗非法收數的刑事毁壞案。

西區警區刑事總督察盧健邦表示，警方在7月中接報，香港仔一住宅單位遭淋紅油，疑與事主欠債有關。及至8月初，事主晚上在香港仔一間酒吧消遣後，被3名男子挾持登上一部白色私家車離去，3人在車上自稱有黑社會背景，迫事主還債，事主最終答應及被釋放。據了解，事主年約20至30歲，無業，本身亦有黑社會背景，拖欠約20萬元私人債務，當時由香港仔被挾持至坑口，時間不足一小時，其間被要求致電親友助還錢，警方正調查其間有否被襲。

盧稱，西區反三合會行動組經翻查閉路電視及情報分析，8月初拘捕一名涉案男子，至今日（20日）再以「非法禁錮」、「刑事毁壞」及「自稱三合會成員」罪名拘捕多4名男子，並在其中一名被捕人住所附近尋獲涉案白色私家車。該5名被捕男子年齡介乎20至45歲，報稱廚師、售貨員及冷氣技工等，其中4人有黑社會背景。

另外，今年8月至9月期間，西區警區內4個住宅單位住戶因欠債問題被淋紅油，警方今以「刑事毁壞」拘捕2名男子，檢獲他們犯案時身穿衣服及犯罪工具。警方相信，該兩名被捕男子透過網上求職，被收數公司招攬至指定地方淋紅油，每次獲約1000元報酬。兩名被捕男子分別19及25歲，報稱無業，均有黑社會背景。

警方提醒青年人小心選擇兼職，切勿為賺取快錢而參與非法收債活動，重申刑事毁壞屬嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁10年，市民切勿以身試法。

相關字詞﹕非法禁錮 非法收債

上 / 下一篇新聞